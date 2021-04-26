Недвижимость
26.04.2021, 08:00

Вопрос на миллион: действительно ли рынок недвижимости переживает настоящий бум?

 
Tallinna kesklinn
Tallinna kesklinn
Foto: Kiur Kaasik
В последние месяцы много шума вызвали утверждения о том, что на рынке недвижимости без разбора хватают все подряд, свободные деньги потоком текут в сектор и начался неконтролируемый рост цен. Однако наблюдавшиеся на протяжении пары месяцев колебания рынка все же еще слишком преждевременно называть бумом.

По словам члена правления Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, если исходить из дефиниции бума, которая позволяет называть данным термином любые случаи, когда цены в том или ином секторе начинают стремительно расти, то на рынке можно заметить некоторые признаки проявления бума. Однако прежде, чем обозначить ситуацию каким-либо термином, необходимо посмотреть, что происходило на рынке недвижимости в последнее время.

“Начнем с того, что, если исключить производственный сектор, то рынок коммерческих активов находится в весьма плачевной ситуации — офисные помещения стоят наполовину пустые, торговые площади закрыты, гостинично-ресторанный сектор практически парализован. Никакого бума не наблюдается, но ведь никто и не говорит также и о том, что там наступил кризис, хотя осмелюсь утверждать, что коммерческие активы находятся гораздо ближе к кризису, чем рынок жилой недвижимости — к буму”, — сказал Сооман.

“Все началось с того, что весной прошлого года как застройщики, так и покупатели квартир резко “нажали на тормоза”, поскольку многие еще хорошо помнили тот хаос, который разразился в 2009–2010 году. Следствием этого шага стало заметное падение весной количества сделок, и единственное, что волновало всех на тот момент, это вопрос о том, где можно купить бакалейные товары и защитные маски”, — вспомнил Сооман.

“Летом люди несколько успокоились, поскольку распространение коронавируса временно замедлилось, и люди начали постепенно возвращаться к прежней жизни. Однако собственники активов, как застройщики, так и более опытные любители менять жилье, все же сохраняли осторожность, поэтому новые предложения появились на рынке в весьма незначительном количестве. Сложилась уникальная ситуация: молодежь, в большинстве своем не имевшая прежнего опыта в финансовой сфере, в психологическом плане оправилась от последствий локдауна гораздо быстрее. Спрос восстановился, вследствие чего количество предложений постоянно сокращалось. В результате этих событий начали проводиться подъездные аукционы, кроме того, ситуацию, в свою очередь, усугубили непродуманные высказывания экспертов о том, что якобы к осени желающим инвестировать пенсионные накопления в недвижимость уже ничего не останется”, — пояснил он.

“Однако уже сегодня заметно, что рынок активно пополняется новыми жилыми площадями. Возобновление строительства временно приостановленных проектов застройки — достаточно длительный процесс, и сейчас таких проектов становится все больше. Чем шире выбор новых жилых площадей, тем больше будут активизироваться также и сохранявшие определенное время осторожность люди среднего возраста, желающие изменить свои жилищные условия. Как следствие, в ближайшие месяцы можно, в свою очередь, ожидать массового роста предложений на рынке вторичного жилья. Помимо прочего, стало ясно, что туризм не сможет так скоро восстановиться в прежних масштабах, в результате появились тысячи гостевых квартир, за которые их собственники, стиснув зубы, вынуждены продолжать платить коммунальные платежи и кредиты. Все это также стало причиной того, что на рынок начинает постепенно просачиваться и такого рода недвижимость”, — сказал Сооман.

“Безусловно, каждый сам для себя решает, как он будет называть временный дефицит товаров. Хотелось бы просто привести четыре цифры. За последние 12 месяцев (апрель 2020 г. — март 2021 г.) в 15 уездных центрах Эстонии, а также в городах Кохтла-Ярве и Нарве было заключено в общей сложности 15 489 (в Таллинне 9 195) сделок с квартирной собственностью. За предшествовавшие этому периоду 12 месяцев (апрель 2019 г. — март 2020 г.) в тех же городах количество сделок составляло 16 368 (в Таллинне 9 764), то есть почти на 6% больше. При этом происходящий в настоящее время процесс, вероятно, все же нельзя назвать бумом в классическом понимании этого слова. Это, скорее, своего рода компенсация промежуточного периода затишья, поскольку, как видим, в действительности, в сравнении с более продолжительными периодами времени количество сделок все же демонстрирует снижение. Просто предложений было маловато, и это на мгновение вызвало скачок цен”, — добавил Сооман.

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