Вопрос на миллион: действительно ли рынок недвижимости переживает настоящий бум?
По словам члена правления Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, если исходить из дефиниции бума, которая позволяет называть данным термином любые случаи, когда цены в том или ином секторе начинают стремительно расти, то на рынке можно заметить некоторые признаки проявления бума. Однако прежде, чем обозначить ситуацию каким-либо термином, необходимо посмотреть, что происходило на рынке недвижимости в последнее время.
“Начнем с того, что, если исключить производственный сектор, то рынок коммерческих активов находится в весьма плачевной ситуации — офисные помещения стоят наполовину пустые, торговые площади закрыты, гостинично-ресторанный сектор практически парализован. Никакого бума не наблюдается, но ведь никто и не говорит также и о том, что там наступил кризис, хотя осмелюсь утверждать, что коммерческие активы находятся гораздо ближе к кризису, чем рынок жилой недвижимости — к буму”, — сказал Сооман.
“Все началось с того, что весной прошлого года как застройщики, так и покупатели квартир резко “нажали на тормоза”, поскольку многие еще хорошо помнили тот хаос, который разразился в 2009–2010 году. Следствием этого шага стало заметное падение весной количества сделок, и единственное, что волновало всех на тот момент, это вопрос о том, где можно купить бакалейные товары и защитные маски”, — вспомнил Сооман.
“Летом люди несколько успокоились, поскольку распространение коронавируса временно замедлилось, и люди начали постепенно возвращаться к прежней жизни. Однако собственники активов, как застройщики, так и более опытные любители менять жилье, все же сохраняли осторожность, поэтому новые предложения появились на рынке в весьма незначительном количестве. Сложилась уникальная ситуация: молодежь, в большинстве своем не имевшая прежнего опыта в финансовой сфере, в психологическом плане оправилась от последствий локдауна гораздо быстрее. Спрос восстановился, вследствие чего количество предложений постоянно сокращалось. В результате этих событий начали проводиться подъездные аукционы, кроме того, ситуацию, в свою очередь, усугубили непродуманные высказывания экспертов о том, что якобы к осени желающим инвестировать пенсионные накопления в недвижимость уже ничего не останется”, — пояснил он.
“Однако уже сегодня заметно, что рынок активно пополняется новыми жилыми площадями. Возобновление строительства временно приостановленных проектов застройки — достаточно длительный процесс, и сейчас таких проектов становится все больше. Чем шире выбор новых жилых площадей, тем больше будут активизироваться также и сохранявшие определенное время осторожность люди среднего возраста, желающие изменить свои жилищные условия. Как следствие, в ближайшие месяцы можно, в свою очередь, ожидать массового роста предложений на рынке вторичного жилья. Помимо прочего, стало ясно, что туризм не сможет так скоро восстановиться в прежних масштабах, в результате появились тысячи гостевых квартир, за которые их собственники, стиснув зубы, вынуждены продолжать платить коммунальные платежи и кредиты. Все это также стало причиной того, что на рынок начинает постепенно просачиваться и такого рода недвижимость”, — сказал Сооман.
“Безусловно, каждый сам для себя решает, как он будет называть временный дефицит товаров. Хотелось бы просто привести четыре цифры. За последние 12 месяцев (апрель 2020 г. — март 2021 г.) в 15 уездных центрах Эстонии, а также в городах Кохтла-Ярве и Нарве было заключено в общей сложности 15 489 (в Таллинне 9 195) сделок с квартирной собственностью. За предшествовавшие этому периоду 12 месяцев (апрель 2019 г. — март 2020 г.) в тех же городах количество сделок составляло 16 368 (в Таллинне 9 764), то есть почти на 6% больше. При этом происходящий в настоящее время процесс, вероятно, все же нельзя назвать бумом в классическом понимании этого слова. Это, скорее, своего рода компенсация промежуточного периода затишья, поскольку, как видим, в действительности, в сравнении с более продолжительными периодами времени количество сделок все же демонстрирует снижение. Просто предложений было маловато, и это на мгновение вызвало скачок цен”, — добавил Сооман.
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