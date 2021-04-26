Вопрос на миллион: действительно ли рынок недвижимости переживает настоящий бум?

“Однако уже сегодня заметно, что рынок активно пополняется новыми жилыми площадями. Возобновление строительства временно приостановленных проектов застройки — достаточно длительный процесс, и сейчас таких проектов становится все больше. Чем шире выбор новых жилых площадей, тем больше будут активизироваться также и сохранявшие определенное время осторожность люди среднего возраста, желающие изменить свои жилищные условия. Как следствие, в ближайшие месяцы можно, в свою очередь, ожидать массового роста предложений на рынке вторичного жилья. Помимо прочего, стало ясно, что туризм не сможет так скоро восстановиться в прежних масштабах, в результате появились тысячи гостевых квартир, за которые их собственники, стиснув зубы, вынуждены продолжать платить коммунальные платежи и кредиты. Все это также стало причиной того, что на рынок начинает постепенно просачиваться и такого рода недвижимость”, — сказал Сооман.

“Безусловно, каждый сам для себя решает, как он будет называть временный дефицит товаров. Хотелось бы просто привести четыре цифры. За последние 12 месяцев (апрель 2020 г. — март 2021 г.) в 15 уездных центрах Эстонии, а также в городах Кохтла-Ярве и Нарве было заключено в общей сложности 15 489 (в Таллинне 9 195) сделок с квартирной собственностью. За предшествовавшие этому периоду 12 месяцев (апрель 2019 г. — март 2020 г.) в тех же городах количество сделок составляло 16 368 (в Таллинне 9 764), то есть почти на 6% больше. При этом происходящий в настоящее время процесс, вероятно, все же нельзя назвать бумом в классическом понимании этого слова. Это, скорее, своего рода компенсация промежуточного периода затишья, поскольку, как видим, в действительности, в сравнении с более продолжительными периодами времени количество сделок все же демонстрирует снижение. Просто предложений было маловато, и это на мгновение вызвало скачок цен”, — добавил Сооман.