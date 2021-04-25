"Напоминает советское время": на рынке садовых товаров дефицит

Руководитель сектора благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что локдаун всего государства нанес серьезный удар также и строительным и садовым магазинам. Вследствие этого выбор товаров в них заметно сузился, поэтому тем, кто планирует заняться весенними садовыми и лесными работами, стоит срочно составить длинный список необходимых вещей и заказать их.

“Так же, как это было нынешней зимой, во время наступления волны морозных дней, когда за неделю раскупили все масляные радиаторы, сегодня уже ощущается резко возросший спрос на весенние товары. При этом, однако, большая разница заключается в том, что сейчас владельцы магазинов не особенно мотивированы наращивать складские остатки, поскольку их оборот существенно упал. Если грабли или семена травы еще можно купить в любом садовом магазине, то более специфические сучкорезы приходится уже заказывать. Не хватает даже некоторых наиболее распространённых подвесных цветочных кашпо! Сегодняшняя жизнь напоминает обстановку советского времени, когда приходилось покупать то, что можно было купить в данный момент”, — добавил Лимбах.