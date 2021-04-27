Строительная компания: предложение ограничено, снижения цен не ожидается

По данным Департамента статистики Эстонии, объем строительства на строительном рынке Эстонии в 2020 году снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом, а в четвертом квартале прошлого года строительные компании построили на 820 миллионов евро меньше, что на 6% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года, зданий построено на 3% меньше. Это особенно заметно в жилищном строительстве, поскольку население городов, особенно Таллинна, растет, а сокращение предложения создало ситуацию, когда прогнозируется только дальнейший рост цен на недвижимость.

По словам Ало Ныммика, исполнительного директора Kaamos Ehitus, как правило, один строительный объект длится более одного года, то есть генеральные подрядчики должны иметь возможность предсказать, что произойдет с ценами, трудозатратами и сроками поставки в этот период. “В свете предыдущих кризисов мы сами думали, что, когда экономика падает, падают объемы, а затем, наконец, цены. Сначала с первым испугом так отчасти и было, но ненадолго. Поскольку спрос восстановился довольно быстро, те, кто сразу же решил снизить цены, чтобы сохранить объемы, сегодня находятся в более сложной ситуации, так как цены на сырье в последнее время скорее выросли, и кажется, что эта тенденция продолжается в настоящее время”, — рассказывает исполнительный директор Kaamos Ehitus.

По словам Ныммика, в свете пандемии Covid-19 их основная цель по созданию интегрированной среды для бизнеса и проживания не изменилась, но планы действий были скорректированы в соответствии с преобладающей ситуацией. “После первой волны, когда объемы продаж значительно упали, мы продолжили реализацию существующих проектов, а также планировали и проектировали новые проекты развития. Такой подход дал нам возможность быстро начать новые проекты после восстановления объемов продаж”, — пояснил Ныммик.