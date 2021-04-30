Внимание! Неправильно сложенная поленница может привести к штрафу

Но следует помнить, что поленницу в своем саду как в голову взбредет складывать нельзя, потому что за это в конечном счете можно получить штраф.

Почему так? С такой ситуацией придется столкнуться в случае, если, складывая поленницу, нарушили элементарные требования пожаробезопасности и, несмотря на напоминания, предупреждения и предписания, ее не перенесут.

"Выбирая местоположение для поленницы в пределах участка, нужно следить, чтобы поленница не препятствовала доступу спасательной команды к зданию и не создавала в случае пожара дополнительной пожароопасности", - сказала эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Кади Лаанемяэ.

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