Наш сад
30.04.2021, 08:01

Внимание! Неправильно сложенная поленница может привести к штрафу

 
Valesti laotud puuriit võib kaasa tuua rahatrahvi
Valesti laotud puuriit võib kaasa tuua rahatrahvi
Foto: Priit Simson
При укладке поленницы древняя мудрость, что своя рука — владыка, не действует. Если сложить поленницу в неправильном месте, можно получить денежный штраф, пишет портал Geenius.

Но следует помнить, что поленницу в своем саду как в голову взбредет складывать нельзя, потому что за это в конечном счете можно получить штраф.

Почему так? С такой ситуацией придется столкнуться в случае, если, складывая поленницу, нарушили элементарные требования пожаробезопасности и, несмотря на напоминания, предупреждения и предписания, ее не перенесут.

"Выбирая местоположение для поленницы в пределах участка, нужно следить, чтобы поленница не препятствовала доступу спасательной команды к зданию и не создавала в случае пожара дополнительной пожароопасности", - сказала эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Кади Лаанемяэ.

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