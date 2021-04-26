ФОТО И ВИДЕО | Особняк из фильмов про Джеймса Бонда и Бриджит Джонс продали за 79 млн долларов

Компания Reliance Industries, которой владеет богатейший бизнесмен Азии Мукеш Амбани (Forbes в режиме реального времени оценивает его состояние в $72 млрд), приобрела поместье Сток-парк, где проходили съемки фильмов о Джеймсе Бонде и Бриджит Джонс, а также сериала “Корона”. Сумма сделки составила £59 млн ($79 млн), сообщает Bloomberg.

В результате сделки Reliance Industries достались расположенный в историческом здании отель на 49 номеров, поле для гольфа, теннисные корты, а также частные сады площадью более 5,6 гектара.

В Reliance Industries отмечают, что Сток-парк усилит потребительские и гостиничные активы компании. Новые владельцы планируют развивать на территории поместья спортивную и развлекательную инфраструктуру.

Сток-парк стал местом съемок фильма “Голдфингер” о Джеймсе Бонде в 1964 году, здесь агент 007, в роли которого выступил Шон Коннери, играл в гольф со злодеем, пытавшимся сделать радиоактивным золотой запас США. В 1990-е годы Бонд — уже в виде Пирса Броснана — вернулся в Сток-парк, чтобы бросить вызов преступному медиамагнату Эллиоту Карверу. Впрочем, в “Завтра не умрет никогда” интерьеры особняка изображали номер Бонда в одном из отелей Гамбурга.

В начале 2000-х здесь снимали эпизоды “Дневника Бриджит Джонс”, а в наше время — сериала “Корона”.

Больше фото и видео смотрите ЗДЕСЬ.

Советуем прочитать: