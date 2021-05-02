Дизайн и интерьер
02.05.2021, 08:00

ФОТО | Дизайнер назвал стили интерьера, которые никогда не выйдут из моды

 
Фото: Pixabay
Немного вдохновения для тех, кто еще не определился.

“Дизайн интерьера, как и любая сфера деятельности, на протяжении многих лет развивается, меняется, приобретает новые детали. При этом база, на которой мы строим уже современные интерьеры, остается неизменной. Именно поэтому я решил выписать парочку основных дизайн-стилей с их характеристиками”, — пишет в INMYROOM дизайнер интерьеров Павел Баканов.

Ле Паризьен

Интерьеры Ле Паризьен, в которых можно бесконечно искать оригинальные рифмы, тренировать знание истории и чувство баланса. Вот пара кодов, на которые стоит обратить внимание:

  • абстрактное искусство,
  • подчеркнутая архитектура,
  • цвет золота,
  • антиквариат,
  • современная мебель,
  • спокойная цветовая гамма,
  • текстиль.

Шебби-шик

Шебби-шик, или ваш любимый прованс, которого не существует. Это точно любители состаренных (естественным или искусственным способом) вещей. Тем не менее потертости и прочие признаки состаривания вовсе не являются непременным атрибутом стиля шебби-шик, хотя встречаются в подобных интерьерах довольно часто. А основными мотивами являются:

  • пастельные цвета,
  • потертости на мебели,
  • натуральная ткань,
  • натуральные материалы.

Минимализм

Минимализм — это сдержанность и строгость оформления. Главным образом она достигается посредством использования функциональных предметов интерьера, а также геометричностью форм и сочетанием двух базовых цветов. Обратите внимание на важные нюансы:

  • минимум мебели,
  • зонирование пространства,
  • много белого, акценты на черном,
  • грубая фактура натуральных материалов,
  • простые формы и линии,
  • отсутствие декора и орнамента.

Сканди

Тут нет излишеств. Обязательно много света, легкости и простоты. Северяне не гонятся за показной роскошью, они предпочитают домашний уют и атмосферу, которая заключается в следующих пунктах:

  • все оттенки белого,
  • обилие света,
  • лаконичная и функциональная мебель,
  • геометрия в декоре,
  • теплый и уютный текстиль.

Хай-тек

Хай-тек — это минимализм, эргономичность, актуальные строительные материалы и передовые технологии, свет и пространство. Для того чтобы следовать девизу “Форма следует за функцией”, вам следует обратить внимание на:

  • прямые, стремительные линии и простые формы,
  • сочетание металла, стекла и пластика,
  • прагматизм решений,
  • различные сценарии освещения.

Можно сказать однозначно, что в современном мире все смешалось. Возможно, это и есть эволюция, но для удачной реализации интерьера необходимо следовать фундаментальным канонам, ориентироваться на то, что близко лично вам, и не забывать консультироваться со специалистами.

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