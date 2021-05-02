ФОТО | Дизайнер назвал стили интерьера, которые никогда не выйдут из моды

“Дизайн интерьера, как и любая сфера деятельности, на протяжении многих лет развивается, меняется, приобретает новые детали. При этом база, на которой мы строим уже современные интерьеры, остается неизменной. Именно поэтому я решил выписать парочку основных дизайн-стилей с их характеристиками”, — пишет в INMYROOM дизайнер интерьеров Павел Баканов.

Ле Паризьен

Интерьеры Ле Паризьен, в которых можно бесконечно искать оригинальные рифмы, тренировать знание истории и чувство баланса. Вот пара кодов, на которые стоит обратить внимание:

абстрактное искусство,

подчеркнутая архитектура,

цвет золота,

антиквариат,

современная мебель,

спокойная цветовая гамма,

текстиль.

Шебби-шик

Шебби-шик, или ваш любимый прованс, которого не существует. Это точно любители состаренных (естественным или искусственным способом) вещей. Тем не менее потертости и прочие признаки состаривания вовсе не являются непременным атрибутом стиля шебби-шик, хотя встречаются в подобных интерьерах довольно часто. А основными мотивами являются:

пастельные цвета,

потертости на мебели,

натуральная ткань,

натуральные материалы.

Минимализм

Минимализм — это сдержанность и строгость оформления. Главным образом она достигается посредством использования функциональных предметов интерьера, а также геометричностью форм и сочетанием двух базовых цветов. Обратите внимание на важные нюансы:

минимум мебели,

зонирование пространства,

много белого, акценты на черном,

грубая фактура натуральных материалов,

простые формы и линии,

отсутствие декора и орнамента.

Сканди

Тут нет излишеств. Обязательно много света, легкости и простоты. Северяне не гонятся за показной роскошью, они предпочитают домашний уют и атмосферу, которая заключается в следующих пунктах:

все оттенки белого,

обилие света,

лаконичная и функциональная мебель,

геометрия в декоре,

теплый и уютный текстиль.

Хай-тек