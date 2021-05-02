ФОТО | Дизайнер назвал стили интерьера, которые никогда не выйдут из моды
“Дизайн интерьера, как и любая сфера деятельности, на протяжении многих лет развивается, меняется, приобретает новые детали. При этом база, на которой мы строим уже современные интерьеры, остается неизменной. Именно поэтому я решил выписать парочку основных дизайн-стилей с их характеристиками”, — пишет в INMYROOM дизайнер интерьеров Павел Баканов.
Ле Паризьен
Интерьеры Ле Паризьен, в которых можно бесконечно искать оригинальные рифмы, тренировать знание истории и чувство баланса. Вот пара кодов, на которые стоит обратить внимание:
- абстрактное искусство,
- подчеркнутая архитектура,
- цвет золота,
- антиквариат,
- современная мебель,
- спокойная цветовая гамма,
- текстиль.
Шебби-шик
Шебби-шик, или ваш любимый прованс, которого не существует. Это точно любители состаренных (естественным или искусственным способом) вещей. Тем не менее потертости и прочие признаки состаривания вовсе не являются непременным атрибутом стиля шебби-шик, хотя встречаются в подобных интерьерах довольно часто. А основными мотивами являются:
- пастельные цвета,
- потертости на мебели,
- натуральная ткань,
- натуральные материалы.
Минимализм
Минимализм — это сдержанность и строгость оформления. Главным образом она достигается посредством использования функциональных предметов интерьера, а также геометричностью форм и сочетанием двух базовых цветов. Обратите внимание на важные нюансы:
- минимум мебели,
- зонирование пространства,
- много белого, акценты на черном,
- грубая фактура натуральных материалов,
- простые формы и линии,
- отсутствие декора и орнамента.
Сканди
Тут нет излишеств. Обязательно много света, легкости и простоты. Северяне не гонятся за показной роскошью, они предпочитают домашний уют и атмосферу, которая заключается в следующих пунктах:
- все оттенки белого,
- обилие света,
- лаконичная и функциональная мебель,
- геометрия в декоре,
- теплый и уютный текстиль.
Хай-тек
Хай-тек — это минимализм, эргономичность, актуальные строительные материалы и передовые технологии, свет и пространство. Для того чтобы следовать девизу “Форма следует за функцией”, вам следует обратить внимание на:
- прямые, стремительные линии и простые формы,
- сочетание металла, стекла и пластика,
- прагматизм решений,
- различные сценарии освещения.
Можно сказать однозначно, что в современном мире все смешалось. Возможно, это и есть эволюция, но для удачной реализации интерьера необходимо следовать фундаментальным канонам, ориентироваться на то, что близко лично вам, и не забывать консультироваться со специалистами.
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