ЧЕК-ЛИСТ И СОВЕТЫ | Для этих домашних дел весна — идеальное время. Начните прямо сейчас!

Говорят, вся весна будет холодной — и это отличный повод как следует заняться собственным интерьером, раз уж прогулки на свежем воздухе будут короче, чем хотелось бы. Посмотрите, на что стоит выделить время прямо сейчас, пишет INMYROOM.

Зимние вещи — подальше в шкаф

Теплые пуховики и ботинки понадобятся теперь не скоро — как и тяжелые зимние одеяла.

Прежде чем их прятать, приведите в порядок системы хранения: протрите полки и ящики изнутри с мыльным раствором или водой с уксусом (три столовые ложки на литр воды), высушите и проветрите.

Скажите “да” яркому текстилю

Дизайнеры советуют держать дома два сезонных комплекта штор, покрывал, пледов и чехлов на подушки. Идеально, если весенне-летний — яркий и легкий, а на холодный сезон — из плотных тканей, в уютной приглушенной гамме.

Если вы еще не завели такую привычку, попробуйте начать с подушек и пледов: смена даже небольшой части текстиля — это сразу другое настроение в интерьере. И дышится легче.

Вымойте окна

Не в мае, как это делает большинство, а уже сейчас, когда днем стабильная плюсовая температура. Кстати, мыть окна лучше в пасмурную погоду: так проще увидеть разводы и другие огрехи уборки.

Разберите вещи, до которых обычно не доходят руки

Мелочи в икеевских коробках, одежда на дальних полках шкафа, балконные залежи: проведите ревизию в местах, которыми пользуетесь не слишком часто.

И сразу начинайте с балкона: прошлогодний карантин наглядно продемонстрировал, какой классной зоной отдыха может стать это место.

Ковры — в химчистку

Даже если не собираетесь убирать их с пола на теплый сезон, ведь просто хорошенько пропылесосить ковры — не значит полностью избавиться от пыли и запахов.

Попрощайтесь со старой одеждой

Конечно, проводить ревизию гардероба полезно в любое время года. Но мы советуем делать это именно весной, когда особенно хочется преображений, а для новых вещей нужно как минимум освободить место в шкафу.