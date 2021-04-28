Недвижимость
28.04.2021, 08:00

"Чрезвычайно неудобно": молодая эстонская семья купила дом мечты и столкнулась с неожиданной проблемой

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Shutterstock
Одна эстонская семья относительно недавно переехала в дом с современной модной архитектурой, который был выбран после долгих раздумий. К сожалению, после переезда выяснилось, что одно очень популярное архитектурное решение довольно сильно мешает жизни, пишет портал Geenius.

Молодая эстонская семья в конце прошлого года нашла дом своей мечты. Все шло хорошо до момента, когда семья туда переехала.

А именно, у кухни-гостиной дома большая стеклянная стена, высота которой целых 4,5 метра. Но это означает, что построенная на солнечной стороне стена в солнечную погоду сильно накаляла дом, вдобавок яркий свет вредил глазам.

“В зимнее время, когда на улице была минусовая температура и у нас открыты окна, в комнате было 29 градусов. Поскольку в гостиной у нас доминирует белый цвет, то в снежное время, когда светило солнце, здесь был такой яркий свет, что все время приходилось щурить глаза, и это было чрезвычайно неудобно. Бывали также дни, когда мы сидели в гостиной в солнечных очках”, — говорит хозяйка Хелен Раю.

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