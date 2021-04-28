"Чрезвычайно неудобно": молодая эстонская семья купила дом мечты и столкнулась с неожиданной проблемой

“В зимнее время, когда на улице была минусовая температура и у нас открыты окна, в комнате было 29 градусов. Поскольку в гостиной у нас доминирует белый цвет, то в снежное время, когда светило солнце, здесь был такой яркий свет, что все время приходилось щурить глаза, и это было чрезвычайно неудобно. Бывали также дни, когда мы сидели в гостиной в солнечных очках”, — говорит хозяйка Хелен Раю.