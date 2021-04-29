ФОТО | Квартира в историческом доме в Кассисаба очаровывает старыми бревенчатыми стенами и современным интерьером
Светлый дом характеризуют чистые линии, натуральные материалы и модная окончательная отделка. Использованная повсюду во внутренней отделке спокойная цветовая гамма создает в квартире современный, но в то же время теплый и домашний общий вид. В центре дома просторная кухня, где индустриальные ноты встречаются с северными нюансами. Интересным решением является находящаяся за обеденным столом стена, которая почти полностью облицована плиткой.
Исторические детали встречаются в каждом жилом помещении с современными решениями. Везде можно заметить тщательно очищенные старые бревенчатые стены. При выборе мебели тоже с исключительной точностью придерживались тона бревенчатых стен. Результат сдержанно изящный, и видно, что старались избегать излишнего визуального шума.
В жилье входит и очень востребованный в изменившемся мире домашний офис. Обставлен он творчески, и взгляд останавливается на многочисленных изображениях и фигурах львов, которые добавляют в северный интерьер немного более экзотический акцент.
На полах использован натуральный и немного деревенского вида дубовый паркет, который современным образом имитирует старые дощатые полы и создает компромиссы с историей.
Ванная комната для многоквартирного дома на редкость большая и просторная, и благодаря большому окну комната наполнена естественным светом.
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