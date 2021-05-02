Пятая часть новых квартир сразу сдается в аренду: три основных риска для арендодателей

Краткосрочная аренда наиболее предпочтительна для квартир в возрасте от 0 до 5 лет. 61% квартир для краткосрочной аренды являются новыми. Напротив, старые квартиры сдаются в долгосрочную аренду, и 69% таких квартир старше 30 лет.

По словам Харди Саарнийта, руководителя по развитию бизнеса со стратегическими партнерами If Kindlustus, в последнее время можно было заметить, что инвесторы, вкладывающие средства в недвижимость, все чаще берут страховое покрытие, специально предназначенное для квартир, сдаваемых в аренду. “Сегодняшняя статистика показывает, что более 13% новых квартир уже покрыты дополнительной защитой для съемной квартиры. Учитывая тот факт, что не все собственники берут на себя защиту арендуемой недвижимости и защищают недвижимость только жилищным страхованием, доля арендных квартир среди новых квартир, вероятно, близка к двадцати процентам”.

Саарнийт считает, что собственники недвижимости поняли: аренда повышает риски. “Это подтверждается и статистикой страховых случаев — риск наступления страхового случая при сдаче квартир в аренду на целых 36% выше. Один из способов снизить риск — обязательно защитить имущество специальной страховой защитой. Другой вариант — обратиться за помощью к кому-то, кто поможет снизить риски, связанные с арендой”, — добавляет Сепп.

Три основных риска при аренде



Эстонская стартап-компания Safely.ee в сотрудничестве со страховой компанией If Kindlustus определила самые большие проблемы для арендаторов и арендодателей в течение года. По словам Клауса Йыги, основателя и генерального директора Safely, можно сказать, что арендодателей больше всего беспокоят выбор арендаторов, административные проблемы и чувство безопасности в связи с сохранением стоимости недвижимости и доходов от аренды.