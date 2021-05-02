Пятая часть новых квартир сразу сдается в аренду: три основных риска для арендодателей
Краткосрочная аренда наиболее предпочтительна для квартир в возрасте от 0 до 5 лет. 61% квартир для краткосрочной аренды являются новыми. Напротив, старые квартиры сдаются в долгосрочную аренду, и 69% таких квартир старше 30 лет.
По словам Харди Саарнийта, руководителя по развитию бизнеса со стратегическими партнерами If Kindlustus, в последнее время можно было заметить, что инвесторы, вкладывающие средства в недвижимость, все чаще берут страховое покрытие, специально предназначенное для квартир, сдаваемых в аренду. “Сегодняшняя статистика показывает, что более 13% новых квартир уже покрыты дополнительной защитой для съемной квартиры. Учитывая тот факт, что не все собственники берут на себя защиту арендуемой недвижимости и защищают недвижимость только жилищным страхованием, доля арендных квартир среди новых квартир, вероятно, близка к двадцати процентам”.
Саарнийт считает, что собственники недвижимости поняли: аренда повышает риски. “Это подтверждается и статистикой страховых случаев — риск наступления страхового случая при сдаче квартир в аренду на целых 36% выше. Один из способов снизить риск — обязательно защитить имущество специальной страховой защитой. Другой вариант — обратиться за помощью к кому-то, кто поможет снизить риски, связанные с арендой”, — добавляет Сепп.
Три основных риска при аренде
Эстонская стартап-компания Safely.ee в сотрудничестве со страховой компанией If Kindlustus определила самые большие проблемы для арендаторов и арендодателей в течение года. По словам Клауса Йыги, основателя и генерального директора Safely, можно сказать, что арендодателей больше всего беспокоят выбор арендаторов, административные проблемы и чувство безопасности в связи с сохранением стоимости недвижимости и доходов от аренды.
“Выбор арендаторов — это основная проблема, причем одна из самых сложных. Как найти подходящего арендатора и как выполнить проверку его репутации? Например, очень важно избегать недобросовестных арендаторов, — говорит Йыги. — Во-вторых, собственников раздражают всевозможные административные проблемы. Кто решит проблему с ночной утечкой воды или разбитым окном, кто будет заниматься заменой сломанного предмета мебели? И в-третьих, что делать, если арендатор больше не может платить, но и съезжать не хочет? Что будет с квартирой, если ей будет причинен какой-либо крупный ущерб и ее собственник не получит за этот период доход от аренды? Эти три темы представляют собой проблему для всех владельцев недвижимости, с которыми мы общались”.
В сотрудничестве с If Kindlustus компания Safely разработала платформу, которая поможет клиенту решить все эти проблемы. Например, Safely помогает проверять анкетные данные потенциальных арендаторов и находит наилучшего арендатора из всех кандидатов с помощью теста. Кроме того, собственник квартиры получает качественные договоры и дельные советы — например, как правильно сдать и принять квартиру.
“Хорошая подготовительная работа также дает преимущество при выборе арендаторов. Если владелец больше уверен в сохранности своей недвижимости и доходов от аренды, он может просить меньший залог, чем требуют его конкуренты, или не просить его вообще. Однако это, безусловно, приведет к увеличению очереди из потенциальных арендаторов. Кроме того, на сегодняшний день особенно важно выявлять потенциальных профессиональных мошенников и недобросовестных арендаторов, выискивающих слабые места в договорах, а также неопытных арендодателей. Поэтому необходимо тщательно заключать первоначальные договоры и правильно выбирать арендаторов”, — поясняет Йыги.
Решение административных проблем также было найдено в сотрудничестве со страховой компанией If Kindlustus. Круглосуточная помощь позволяет владельцу быть в курсе проблем, но их решением занимается страховая компания. Например, страховая компания организует ремонт протекающего крана или заменит диван, испорченный домашним питомцем арендатора. Таким образом можно защитить даже доход арендатора. Если арендатор потеряет работу и у него возникнут проблемы с оплатой арендной платы, страховка может помочь оплачивать арендную плату в течение 2 месяцев. Однако, если доход от аренды будет потерян, например, из-за страхового случая, страховка покроет доход от аренды на срок до 6 месяцев.
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