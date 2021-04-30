Весенняя генеральная уборка: как привести дом в порядок за 2 часа?

00:20 Холодильник имеет смысл регулярно приводить в порядок, и тогда во время весенней уборки на него не понадобится много времени. Вернувшись из магазина, найдите минутку, чтобы протереть полки от крошек и загрязнений, а потом класть в холодильник продукты, и он будет чистым всегда. Если вам еще не удалось выработать эту привычку, выньте из холодильника полки, протрите его от крошек и нападавшей луковой шелухи и вымойте полки под краном. Тратить время на то, чтобы вытереть полки насухо, не стоит — просто поставьте их на полотенце, чтобы вода стекла, а потом обратно в холодильник, и там они быстро высохнут сами.

00:10 Теперь займитесь наружными поверхностями кухни. Пыль и крошки сотрите сухой тряпочкой из микрофибры. Главный враг кухонных поверхностей — это, само собой, жир, который особенно охотно скапливается вокруг плиты и на стенах рядом с ней. Чтобы отчистить брызги жира, нужно средство, которое хорошо его расщепляет, например, средство для мытья посуды. Сильнодействующую бытовую химию применяйте для поверхностей, которые иначе никак не отмыть, а для всего остального попробуйте ограничиться экологически безопасными и менее концентрированными средствами, безвредными для природы, вас самих и вашей семьи.

00:05 Снимите фильтры с кухонной вытяжки, поставьте их в посудомоечную машину и запустите короткую 30-минутную программу. Осмотрите чайник и кофеварку. В воду в чайнике добавьте каплю уксуса и вскипятите: уксус прекрасно удаляет накипь. Для чистки кофеварки, особенно стальных емкостей, подходят разнообразные гранулы для удаления накипи. Добавьте чайную ложку гранул с кипящей водой в кофеварку, оставьте на несколько минут, а позже прополощите, удаляя остатки химии губкой.

00:00 Начинайте уборку с самого сложного помещения, то есть кухни или ванной комнаты, потому что на него уходит больше всего энергии. В кухне первым делом займитесь духовкой, для которой понадобится сильнодействующее средство для чистки духовки или микроволновой печи. Набрызгайте чистящее средство на участки со следами пригоревшего жира или пищи, оставьте “отмокать” на полчаса или больше и переходите к другим делам. Вернувшись к духовке, используйте металлическую губку или скребок — под правильным углом этими инструментами можно легко соскрести грязь с поверхностей.

00:50 Теперь очередь душевого уголка и раковины. Здесь вам удастся сэкономить больше всего времени, если вы до этого каждый день прилежно протирали стены и стекло кабинки скребком для удаления влаги после душа. В таком случае в вашей ванной, скорее всего, почти не будет известкового налета. Если вам не настолько повезло, на помощь придет паста для чистки поверхностей в ванной — набрызгайте ее на стены и стекло, размажьте губкой, оставьте на некоторое время и перейдите к следующей задаче. До того, как средство успеет высохнуть, намочите губку еще раз и пройдитесь ею по всей обработанной поверхности, а потом ополосните чистой водой. Высушите поверхность скребком для воды, а стекло душевого уголка и кран натрите до блеска гладкой салфеткой из микрофибры, предназначенной для стекла. Ее же и специальное средство для зеркал используйте при чистке зеркала. Для этих целей совершенно не подходят бумажные полотенца и махровые салфетки из микрофибры, поскольку они оставляют на поверхности пыль и волокна.

00:47 Переходим в ванную комнату. В кухне не обязательно готовит вся семья, а ванной пользуется каждый, так что на уборку здесь тоже может уйти слегка больше времени. Поскольку на полу ванной скапливается много пыли и волос, начните с пола и соберите мусор с него пылесосом.

00:35 Стены и потолки могут составлять 75% всех поверхностей дома, и нет смысла мыть их полностью, потому что результат, как правило, будет крайне неравномерным. Чтобы сэкономить время, сначала сотрите пыль со стен и потолка сухой тряпкой. Чтобы удалить загрязнения и следы пальцев, примените метод “spot-cleaning”, то есть сконцентрируйтесь на видимых пятнах: брызгайте чистящее средство на влажную тряпку, а не прямо на стену, и удаляйте загрязнения точечно.

00:30 Если на стенах холодильника остались, скажем, синие полоски от пачки молока, на помощь придет “волшебная” белая меламиновая губка, которая прекрасно отчищает не только такие белые поверхности, как холодильник, стены и потолки, но и, например, стекло душевой кабины. Ею нужно пользоваться аккуратно, потому что вспененный меламин в процессе чистки крошится и может поцарапать поверхность. Не забудьте заглянуть в морозильную камеру. Если нужно, отключите ее и оставьте размораживаться, а лед со стенок можно отскрести пластмассовой или деревянной лопаткой.

01:03 Прошел час! Для чистки унитаза используйте специальное средство и пройдитесь по всем поверхностям внутри не только ершиком, но и губкой (в резиновых перчатках). Чтобы почистить наружные поверхности (бачок, стульчак и крышку), сильнодействующая бытовая химия не нужна. Достаточно универсального хозяйственного средства и бумажных полотенец. Обратите внимание и на стиральную машинку, вымойте остатки ополаскивателя для белья из емкости, протрите резиновый уплотнитель. После каждой стирки оставляйте дверцу машинки открытой, чтобы в ней не появилась плесень или неприятный запах.

01:10 Переходим к окнам. Хотелось бы напомнить, что окна лучше не мыть в солнечную погоду, так что предстоящие выходные как раз подойдут. Мыть окна можно при помощи вакуумного очистителя, швабры для окон и скребка в одном инструменте, скребка для окон или просто воды и старых газет. Подходящий способ каждый определяет на практике. Могу лишь посоветовать обязательно надевать резиновые перчатки, если вы моете окна водой и газетами, чтобы не запачкать стекла пальцами. Быстрее всего, конечно, можно помыть окна при помощи специального робота, запустив его уже в начале уборки.

01:25 После ванной перейдем в остальные помещения. Спальню и гостиную убирайте вместе, начав с протирания пыли. Лучше всего “впитывает” пыль салфетка из микрофибры или специальная швабра на удобной длинной ручке, притягивающая пыль за счет статического электричества. Тщательно протрите ею все поверхности. Много пыли скапливается на книжных полках, так что всегда начинайте с них. Не забудьте про выключатели, рамы картин и дверные коробки. Дубовый стол и прочие поверхности, на которых видны пятна, нужно протереть тряпочкой с экологичным или слабо концентрированным чистящим средством.

01:35 Поднимите всё с пола, а стулья положите на стол ножками вверх. На полу должно быть как можно меньше вещей. Перед тем, как включать пылесос в розетку, проверьте в нем мешок и при необходимости смените его. Если пылесос вертикальный, вытряхните пыль и мусор из контейнера. Не стоит затягивать замену мешка в пылесосе до последнего, пока он не будет набит до предела — это снижает мощность прибора вполовину. Диван и кровать пропылесосьте при помощи специальной насадки и не забудьте про ножки стульев, на которых всегда собирается много пыли и волос.

01:45 Финишная прямая, нам предстоит помыть пол! Если вы моете пол шваброй и тряпкой, запаситесь терпением, потому что полоскать ее вам придется раз десять, не меньше. Вдвое быстрее процесс будет с пароочистителем: пока вы держите палец на кнопке, тряпка-насадка все время остается влажной, а нагретый пар справится с любой грязью на полу или паркете. Пароочиститель — это прекрасное изобретение, особенно для семей, где есть дети и животные и пол становится грязным очень быстро.

02:00 Наконец можно расставить вещи по местам и открыть окна, чтобы выпустить запах бытовой химии и впустить свежий воздух. Весенняя генеральная уборка закончена!

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