Дождались! IKEA снова открывает таллиннский пункт выдачи

Руководитель расположенного в Таллинне пункта заказа и выдачи IKEA Алексей Михайлов подчеркнул, что при возвращении к обычному обслуживанию клиентов основное внимание уделяется безопасности посетителей и работников. “Безопасность наших работников и посетителей всегда была одним из наших важнейших приоритетов. Поэтому мы продолжаем свою деятельность, строго выполняя требования безопасности: количество посетителей ограничивается и проверяется у входа, и каждого входящего клиента сотрудники просят надеть маску. Также мы применяем дополнительные меры безопасности, например ограничивающие опасность заражения стёкла на кассах и в других местах, где сотрудники больше всего общаются с клиентом. Также мы дезинфицируем часто используемые поверхности, например дверные ручки”, — рассказал Михайлов.

Руководитель таллиннского пункта выдачи добавил, что во время чрезвычайного положения особое внимание уделялось жизни дома и люди стали чаще вкладывать средства в обустройство жилья. В марте, когда пункт заказа и выдачи был закрыт для посетителей, было много работы, и это был, бесспорно, самый напряжённый месяц года.

“Во время чрезвычайного положения жители Эстонии стали больше инвестировать в своё жильё. Это было обусловлено ситуацией, когда люди должны были проводить дома больше времени, чем когда-либо ранее. Исходя из этого, квартиры и дома тоже должны были соответствовать намного большим потребностям: быть домашним офисом, рестораном и местом для релаксации. Поэтому жители Эстонии занимались усовершенствованием своего жилья, чтобы он соответствовало как можно лучше всем потребностям. В марте, когда магазин был закрыт для посетителей, выросло число заказов через интернет по сравнению с предыдущим месяцем”, — рассказал Михайлов. По его словам, потребители больше всего искали решения для кухни, платяные шкафы и решения для хранения, а также аксессуары для благоустройства домов. В марте вырос спрос также и на дистанционные услуги: жители Эстонии пользовались бесплатными услугами дигитального планирования для создания и оформления мебельных систем для кухни, ванной комнаты и иных мебельных систем, а также заказчики стали чаще пользоваться услугами дизайна интерьера.