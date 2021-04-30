Дождались! IKEA снова открывает таллиннский пункт выдачи
Руководитель расположенного в Таллинне пункта заказа и выдачи IKEA Алексей Михайлов подчеркнул, что при возвращении к обычному обслуживанию клиентов основное внимание уделяется безопасности посетителей и работников. “Безопасность наших работников и посетителей всегда была одним из наших важнейших приоритетов. Поэтому мы продолжаем свою деятельность, строго выполняя требования безопасности: количество посетителей ограничивается и проверяется у входа, и каждого входящего клиента сотрудники просят надеть маску. Также мы применяем дополнительные меры безопасности, например ограничивающие опасность заражения стёкла на кассах и в других местах, где сотрудники больше всего общаются с клиентом. Также мы дезинфицируем часто используемые поверхности, например дверные ручки”, — рассказал Михайлов.
Руководитель таллиннского пункта выдачи добавил, что во время чрезвычайного положения особое внимание уделялось жизни дома и люди стали чаще вкладывать средства в обустройство жилья. В марте, когда пункт заказа и выдачи был закрыт для посетителей, было много работы, и это был, бесспорно, самый напряжённый месяц года.
“Во время чрезвычайного положения жители Эстонии стали больше инвестировать в своё жильё. Это было обусловлено ситуацией, когда люди должны были проводить дома больше времени, чем когда-либо ранее. Исходя из этого, квартиры и дома тоже должны были соответствовать намного большим потребностям: быть домашним офисом, рестораном и местом для релаксации. Поэтому жители Эстонии занимались усовершенствованием своего жилья, чтобы он соответствовало как можно лучше всем потребностям. В марте, когда магазин был закрыт для посетителей, выросло число заказов через интернет по сравнению с предыдущим месяцем”, — рассказал Михайлов. По его словам, потребители больше всего искали решения для кухни, платяные шкафы и решения для хранения, а также аксессуары для благоустройства домов. В марте вырос спрос также и на дистанционные услуги: жители Эстонии пользовались бесплатными услугами дигитального планирования для создания и оформления мебельных систем для кухни, ванной комнаты и иных мебельных систем, а также заказчики стали чаще пользоваться услугами дизайна интерьера.
С новым открытием пункта заказа и выдачи IKEA там предлагаются также и такие услуги, как планирование кухни и дизайн интерьера, которыми желающие могут воспользоваться даже бесконтактно. Те же услуги сохраняются при покупке через интернет. За заказанными через интернет товарами можно прийти в пункт выдачи, где получить их безопасно и без платы за доставку. По-прежнему есть возможность получить свои заказы бесконтактно, т. е. при желании заказчику даже не потребуется входить в помещения магазина.
Пункт заказа и выдачи IKEA работает в обычные часы: 10:00–20:00. Товары, заказанные через интернет, можно получить с 8:00 до 22:00.
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