Наш сад
07.05.2021, 16:30

ФОТО | Стильный тренд — сады, балконы и террасы в Скандинавском стиле. Атмосфера легкости и уюта обеспечена

 
Foto: Shutterstock
Если интерьеры в Скандинавском стиле светлые и легкие, то что же территорией на открытом воздухе, где и так много света? В таком случае также ценится минимализм и простота, а также выбор затейливых аксессуаров. Вот несколько примеров садов, балконов и террас, оформленных в Скандинавском стиле, которые мы нашли на Instagram и Pinterest. Черпайте вдохновение!

Доминирует стильное сочетание белого цвета и натуральной древесины. Также ценится отреставрированная мебель, пропитанная духом старины.

Как и во внутренних помещениях, тут ценится монохромное оформление. Например, на этой летней кухне деревянные элементы выкрашены в черный.

Зеленый растения посажены в простые деревянные ящики, глиняные горшки и нержавеющие ведра. Никакого пластика!

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Ценится также уличная мебель с интересным дизайном…

…и натуральные ткани — в особенности лен.

Диваны и подушки помогают создать атмосферу уюта.

Чем больше зелени, тем лучше!

Сад не обязательно должен быть ухоженным, он может выглядеть более натуральным и даже “диким”.

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На балконах квартирных домов стоит вместо склада для вещей создать уголок для отдыха. Помогут создать там стильную атмосферу растения и текстиль.

Балкон не обязательно должен быть большим — хватит и пары квадратных метров. Отличная идея — повесить растения на стену или же создать вертикальные полки для горшков. Если места в обрез, то стоит отдать предпочтение компактной или даже складной мебели.

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