ФОТО | Стильный тренд — сады, балконы и террасы в Скандинавском стиле. Атмосфера легкости и уюта обеспечена

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Если интерьеры в Скандинавском стиле светлые и легкие, то что же территорией на открытом воздухе, где и так много света? В таком случае также ценится минимализм и простота, а также выбор затейливых аксессуаров. Вот несколько примеров садов, балконов и террас, оформленных в Скандинавском стиле, которые мы нашли на Instagram и Pinterest. Черпайте вдохновение!