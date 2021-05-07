ФОТО | Стильный тренд — сады, балконы и террасы в Скандинавском стиле. Атмосфера легкости и уюта обеспечена
Доминирует стильное сочетание белого цвета и натуральной древесины. Также ценится отреставрированная мебель, пропитанная духом старины.
Как и во внутренних помещениях, тут ценится монохромное оформление. Например, на этой летней кухне деревянные элементы выкрашены в черный.
Зеленый растения посажены в простые деревянные ящики, глиняные горшки и нержавеющие ведра. Никакого пластика!
Ценится также уличная мебель с интересным дизайном…
…и натуральные ткани — в особенности лен.
Диваны и подушки помогают создать атмосферу уюта.
Чем больше зелени, тем лучше!
Сад не обязательно должен быть ухоженным, он может выглядеть более натуральным и даже “диким”.
На балконах квартирных домов стоит вместо склада для вещей создать уголок для отдыха. Помогут создать там стильную атмосферу растения и текстиль.
Балкон не обязательно должен быть большим — хватит и пары квадратных метров. Отличная идея — повесить растения на стену или же создать вертикальные полки для горшков. Если места в обрез, то стоит отдать предпочтение компактной или даже складной мебели.