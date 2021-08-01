Недвижимость
01.08.2021, 12:30

ФОТО | Столетняя вилла в Копли будет отреставрирована из запущенного здания в стильный многоквартирный дом

 
Вилла Беккера, которой уже более ста лет, благодаря девелоперам получит новую жизнь. В пришедшем в упадок здании после реновации расположатся жилые квартиры.

Лет десять назад в историческом здании, вилле директора судостроительного завода Беккера, был приют для бездомных, а в советское время там находилась Коплиская поликлиника. Теперь здание приобрели два девелопера, которые обещают к следующему лету превратить его в жилой дом с 10 квартирами.

Arendaja Elar Toomsalu lubab järgmiseks suveks anda kunagisele laevatehase direktori villale uue ja väärika elu.

Девелоперы оценивают стоимость рекнострукции прмиерно в 1,5 млн евро, зато цена квадратного метра новых квартир будет достигать 3500 евро.

Kurvas seisus majast õhkub siiski saja aasta tagust hiilgust: erkerid fassaadil, kõrged laed ja peasissekäigust eraldatud teenijate trepikoda.
Bekkeri villa arendaja Elar Toomsalu ütleb, et villa taastamine on noore ettevõtte jaoks oluline projekt.

Вилла Беккера находится в развивающейся части Копли, которая становится все более популярной среди местных жителей, недалеко от завода Põhjala и Коплиских линий.

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