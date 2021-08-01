ФОТО | Столетняя вилла в Копли будет отреставрирована из запущенного здания в стильный многоквартирный дом

Лет десять назад в историческом здании, вилле директора судостроительного завода Беккера, был приют для бездомных, а в советское время там находилась Коплиская поликлиника. Теперь здание приобрели два девелопера, которые обещают к следующему лету превратить его в жилой дом с 10 квартирами.