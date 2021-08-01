01.08.2021, 12:30
ФОТО | Столетняя вилла в Копли будет отреставрирована из запущенного здания в стильный многоквартирный дом
Вилла Беккера, которой уже более ста лет, благодаря девелоперам получит новую жизнь. В пришедшем в упадок здании после реновации расположатся жилые квартиры.
Лет десять назад в историческом здании, вилле директора судостроительного завода Беккера, был приют для бездомных, а в советское время там находилась Коплиская поликлиника. Теперь здание приобрели два девелопера, которые обещают к следующему лету превратить его в жилой дом с 10 квартирами.
Девелоперы оценивают стоимость рекнострукции прмиерно в 1,5 млн евро, зато цена квадратного метра новых квартир будет достигать 3500 евро.
Вилла Беккера находится в развивающейся части Копли, которая становится все более популярной среди местных жителей, недалеко от завода Põhjala и Коплиских линий.