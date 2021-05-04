Календарь садовода: чем заняться на участке в мае

В мае дни стали настолько длинными, что из садов и огородов не хочется уходить, ведь под лучами солнца и пение птиц даже работать в саду — одно удовольствие. Но даже когда сад приведен в порядок, посеяны семена и посажена рассада, во второй половине месяца май удивляет нас заморозками. Чтобы не растеряться в майской суматохе, мы собрали для вас все рекомендации по садовым работам в мае.

Работы в декоративном саду

Если в конце апреля вы еще не высадили зимостойкие растения и кустарники, то лучше всего это сделать в начале мая, чтобы растения восполнили силы.

В сухую погоду следует сажать луковичные цветы — тюльпаны, нарциссы.

Если долго не было дождей, то поливают весь сад. Очень важно, была ли зима снежной. В песчаной почве растениям может не хватить влаги, и они могут погибнуть.

Чтобы укрепить растения, их поливают навозной жижей, настойкой или отваром для растений. Почву удобряют триходермином или другими составами. В магазинах для садоводов можно купить специальные минеральные смеси для каждой из групп цветов — роз, рододендронов, лилий, хвойных растений и т.д.

В саду сажают хвойные деревья, рододендроны, лиственные декоративные кусты.

Во второй половине мая и осенью сажают цветущие луковичные растение — фрезии, лилии, гладиолусы, а после заморозков — далии и канны.

Разделяют и пересаживают зимостойкие цветы — например, кореопсис и анафалис пересаживают каждые 3-4 года, флоксы, астры и другие среднезимостойкие цветы — каждые 5-10 лет, а самые долговечные зимостои (анемоны, лилейник, астильба, хосты) — через 15 лет, когда заметна потеря декоративного вида растения или оно заросло сорняками.

Пересаживают подснежники и белоцветник.

В клумбы сажают летние цветы — календулу, космею, настурцию, мак, матиолу, нигеллу, резеду, васильки, подсолнечники и т.д.

Сажают двух- и многолетние цветы.