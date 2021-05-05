Департамент статистики: люди скупают недвижимость так, будто деньги скоро обесценятся

Причины этого доподлинно неясны, однако видно, что недвижимость покупается настолько активно, что мы начинаем оказываться в ситуации бума 2008 года, когда пузырь в итоге все же лопнул.

Происходящее на рынке нового жилья всегда отражает текущие тенденции и является основанием для прогнозов. Анализ объявлений о продаже показывает, что складские остатки стремительно исчезают, не исключен и дефицит.

Если посмотреть на объявления о продаже за последний год, то видно, что количество предлагаемых новых квартир росло. С марта 2020 года по начало текущего года их число выросло почти в пять раз. Предлагались квартиры 2019 и 2020 года строительства, а также те, которые будут построены в 2021 году. Ситуация неожиданно изменилась в начале этого года. Людям резко понадобилось приобрести квартиру. За четыре месяца количество выставленных на продажу новых квартир снизилось примерно в два раза. Люди скупают их так, будто деньги скоро обесценятся и сейчас последнее время придать им реальную ценность.

Для жителей Эстонии недвижимость является самым реальным вариантом инвестиции, а также получения дополнительной прибыли (от аренды), так что в целом неудивительно, что она продается хорошо.

Однако, природа не терпит пустоты и рыночная экономика всегда найдет, как заполнить пробел. Когда в начале года стало стремительно уменьшаться количество выставленных на продажу новых квартир, застройщики стали постепенно предлагать все больше квартир, которые будут готовы в 2022 году. Предложение квартир 2022 года увеличилось в три раза. Стоит отметить, что и в 2008 году продавалось много проектов и планов, до осуществления которых было еще далеко.

Если говорить о буме, то его признаки должны наблюдаться и в других областях, не только на рынке нового жилья. И такие признаки есть, например, повысившийся спрос на тартуский регион и неожиданный интерес к дачам.

Профессиональные аналитики при этом отмечают, что евро является стабильной денежной единицей и опасности гиперинфляции нет. На рынке, однако, сейчас превалирует другое мнение, по крайней мере в маленькой Эстонии.