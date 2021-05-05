Недвижимость
05.05.2021, 07:30

Департамент статистики: люди скупают недвижимость так, будто деньги скоро обесценятся

 
Foto: Kiur Kaasik
Уже некоторое время на рынке недвижимости идет такая активная торговля, будто товар скоро закончится, пишет Департамент статистики.

Причины этого доподлинно неясны, однако видно, что недвижимость покупается настолько активно, что мы начинаем оказываться в ситуации бума 2008 года, когда пузырь в итоге все же лопнул.

Происходящее на рынке нового жилья всегда отражает текущие тенденции и является основанием для прогнозов. Анализ объявлений о продаже показывает, что складские остатки стремительно исчезают, не исключен и дефицит.

Если посмотреть на объявления о продаже за последний год, то видно, что количество предлагаемых новых квартир росло. С марта 2020 года по начало текущего года их число выросло почти в пять раз. Предлагались квартиры 2019 и 2020 года строительства, а также те, которые будут построены в 2021 году. Ситуация неожиданно изменилась в начале этого года. Людям резко понадобилось приобрести квартиру. За четыре месяца количество выставленных на продажу новых квартир снизилось примерно в два раза. Люди скупают их так, будто деньги скоро обесценятся и сейчас последнее время придать им реальную ценность.

Для жителей Эстонии недвижимость является самым реальным вариантом инвестиции, а также получения дополнительной прибыли (от аренды), так что в целом неудивительно, что она продается хорошо.

Однако, природа не терпит пустоты и рыночная экономика всегда найдет, как заполнить пробел. Когда в начале года стало стремительно уменьшаться количество выставленных на продажу новых квартир, застройщики стали постепенно предлагать все больше квартир, которые будут готовы в 2022 году. Предложение квартир 2022 года увеличилось в три раза. Стоит отметить, что и в 2008 году продавалось много проектов и планов, до осуществления которых было еще далеко.

Если говорить о буме, то его признаки должны наблюдаться и в других областях, не только на рынке нового жилья. И такие признаки есть, например, повысившийся спрос на тартуский регион и неожиданный интерес к дачам.

Профессиональные аналитики при этом отмечают, что евро является стабильной денежной единицей и опасности гиперинфляции нет. На рынке, однако, сейчас превалирует другое мнение, по крайней мере в маленькой Эстонии.

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