От Ласнамяэ до Кристийне. Арендные кухни взорвали столичный рынок недвижимости

Узкий коридор, по обе стороны которого находятся двери. А за дверьми — не офисные помещения, а маленькие кухни с раковиной, холодильником, рабочей поверхностью, промышленный шнур питания. На входной двери табличка “Bolt и Wolt”, чтобы курьеры знали, откуда забирать еду.

Строительство этих шести кухонь на краю Ласнамяэ, на улице Катусепапи, было завершено несколько недель назад, но для всех помещений уже найдены арендаторы. Раньше здесь, на третьем этаже дома времен первой республики, располагались складские помещения сувенирного магазина. Теперь же весь этаж арендует фирма Daily Kitchen, владельцем которой является бизнесмен Олари Рикас. Ремонт здесь начался в январе этого года. Прежняя свободная планировка была заменена коридором и небольшими кухнями, были построены новые стены, положен новый пол, а на стены нанесено покрытие, которое легко мыть.

Скоро начнется ремонт и в соседних помещениях, там появятся еще пять кухонь.