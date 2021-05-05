ФОТО | Смотрите, как будет выглядеть новый Теледом в Таллинне

“Данной планировкой планируется соединить участки Крейцвальди, 14 и Гонсиори, 21, и разрешить на участке между Домом радио и Домом новостей строительство нового Теледома — здания высотой до шести наземных и двух подземных этажей. Ходатайство об инициировании детальной планировки Эстонское телерадиовещание подало в апреле прошлого года”, — сказал вице-мэр Андрей Новиков.

В основу детальной планировки ляжет работа бюро Kadarik Tüür Arhitektid OÜ “Зеленое полотно”, победившая в конкурсе идей, проходившем в 2018–2019 годах.

На территории планировки расположены 10-этажный Дом радио и 5-этажный Дом новостей Эстонского телерадиовещания. Здания соединены между собой галереей.

Комплекс зданий ERR расположен в квартале, дома которого были построены в разное время и для разных целей. Вдоль переулка Рауа, улиц Рауа и Крейцвальди расположены дома, построенные по традиционному принципу периметральной застройки.

Расположенный в южной части квартала т.н. “новый” Дом радио был построен в соответствии с модернистскими принципами градостроительства в 1972 году. Расположенный на участке Гонсиори, 21 Дом радио постановлением министра культуры был объявлен памятником архитектуры в 1997 году.

Территория граничит с участком Рауа, 6, — Таллиннской 21-й школой и стадионом. На противоположной стороне улицы Крейцвальди — жилые дома, построенные в 1920-1930 годах. На другой стороне улицы Гонсиори находится Полицейский парк. По диагонали от Дома радио — возле перекрестка улиц Крейцвальд и Гонсиори — расположена гостиница Hilton.