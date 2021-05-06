06.05.2021, 08:10
Банк Эстонии готов ужесточить условия жилищного кредитования, если цены продолжат расти(1)
Pixabay
Вопреки обычной ситуации во время кризиса, рынок жилья в Эстонии сейчас достаточно активен. Если цены на недвижимость и задолженность населения начнут расти слишком быстрыми темпами, Банк Эстонии готов ужесточить требования по жилищным кредитам, пишет dv.ee.
Как отмечается в подготовленном Банком Эстонии обзоре финансовой стабильности, в условиях бума на рынке недвижимости люди не всегда в состоянии верно оценить собственную способность обслуживать кредит и реальную стоимость инвестиции.
Подобный бум наблюдался в стране 15 лет назад, когда на рынке недвижимости образовался ценовой пузырь, и долговая нагрузка домохозяйств стремительно выросла, напоминают аналитики центробанка.