Как дизайнеры добиваются баланса в интерьере? 7 простых приемов, незаменимых в оформлении
Цветовая гамма, фактура материалов, освещение, мебель и декор должны визуально уравновешивать и дополнять друг друга. На словах звучит отлично, но что для этого нужно сделать? Разбираем на конкретных приемах: примерьте к своей ситуации — внесите необходимые коррективы.
Теплое и холодное
Среднестатистический интерьер выдержан полностью либо холодной, либо в теплой цветовой гамме. И в этом основная ошибка любительского подхода. Ведь в рамках схожей цветовой гаммы легче подбирать сочетающиеся предметы.
Но дизайнеры настаивают — интереснее играть на контрастах: комбинировать оттенки с противоположных краев цветового круга: тогда они взаимно усиливают друг друга, делают ярче и эффектней.
Яркое и нейтральное 20/80
Мы слышали про “вводите цвет дозировано” и “вводите цвет на поверхности, которые легко заменить” (постельное белье, например). Но также еще и пропорция цветного и нейтрального в интерьере.
Оттенки в интерьер важно вводить по принципу 20/80, где яркими будут 20%, а оставшиеся 80% интерьера — окажутся нейтральными.
Важно! Нейтральными здесь не означает “бежевыми обоями в вензелях”. Речь про ахроматические фоновые — черный, белый, вариации песочного, серого (сколько бы их там ни было).
Если вы уверенно чувствуете себя в подборе сочетающихся цветов для интерьера, можете заменить ахроматический фон на окрашенный. Но все равно это будет нейтральный, без выраженных орнаментов и фактур.
Совет: В бюджетном интерьере отлично работает один яркий предмет (кресло в яркой обивке, комод, покрытый сочным лаком или как на фото — раковина смелого оттенка). Это хороший способ отвлечь внимание от остальной, более скромной, обстановки.
Светлое на темном, и наоборот
Можно пофилософствовать на тему того, что свет и тьма есть в душе каждого из нас, так отчего бы им не соседствовать и в интерьере.
А можно просто обратить внимание на то, как эффектно смотрятся светлые и темные оттенки вместе. С помощью контрастов можно задать помещению ритм, добавить динамики и графичности, выделить архитектурные особенности.
Фактуры, светотени
Совместное “проживание” на одной территории разных оттенков одного тона придает помещению глубину и законченность. Но важны не только нюансы цвета. Разные фактуры, текстуры и уровни освещенности позволяют балансировать в рамках одного цвета.
Различные материалы очевидно обладают разной текстурой: одни предметы гладкие на ощупь, другие шероховатые, третьи ощутимо грубые. По гладким поверхностям взгляд скользит, не задерживаясь, они легче отражают свет, способны визуально увеличить пространство (особенно если выполнены в светлых оттенках). Более тактильные элементы имеют свои достоинства: они привлекают внимание, “цепляют” взор, добавляют помещению настроения.
Важно: не нужно делать фактурным абсолютно все — важен баланс. Сочетайте гладкие стены и выразительный декор или фактурную отделку с лаконичной мебелью.
Легкое и тяжелое
Предметы в интерьере имеют разный визуальный вес. Если коротко: мебель на тонких ножках, с узкими подлокотниками, в гладкой однотонной обивке, из прозрачных или полупрозрачных материалов смотрится гораздо легче, чем яркая, фактурная и массивная.
Но только лишь одна “облегченная мебель” работает в интерьере так же, как “все бежевое” — баланса нет, взгляду уцепиться не за что. Потому важно комбинировать визуально легкие и тяжелые предметы, помогать одним “сбросить зрительный вес”, а другие — утяжелять. Скажем, пышный диван уравновесит журнальный столик со стеклянной столешницей на тонких ножках.
Новое и старое
Одни во время ремонта предпочитают избавиться от старых вещей и в новый интерьер въехать с полностью обновленной обстановкой. Другие, напротив, берегут нажитое как зеницу ока. Это, конечно, дело личных предпочтений, но в вопросе соблюдения баланса истина, как водится, где-то посередине.
В конце концов, в поживших вещах есть своя ценность и шарм — не зря блошиные рынки и антикварные магазины пользуются такой популярностью. И ничто не мешает вам полностью отремонтировать и радикально обновить старинный предмет.
Открытое и закрытое
Без шкафов или полок в комнате редко удается обойтись.Какие же полки лучше: открытые или закрытые? — Открытые могут сделать помещение визуально легче и воздушнее (при условии, что они не забиты до отказа). Закрытые способны буквально раствориться в интерьере, да еще и пыли собирают меньше (но могут смотреться слишком монолитно).
Но только комбинация элементов позволяет взять лучшее от обоих вариантов: выставить только самые красивые экземпляры коллекции, а другие скрыть с глаз до поры до времени.
Итак, комбинируйте!
1. Теплое и холодное
2. Яркое и нейтральное в пропорции 20/80
3. Светлое и темное
4. Фактурное и гладкое
5. Визуально легкое и тяжелое
6. Новое и старое
7. Открытое и закрытое