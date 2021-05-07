Как дизайнеры добиваются баланса в интерьере? 7 простых приемов, незаменимых в оформлении

Цветовая гамма, фактура материалов, освещение, мебель и декор должны визуально уравновешивать и дополнять друг друга. На словах звучит отлично, но что для этого нужно сделать? Разбираем на конкретных приемах: примерьте к своей ситуации — внесите необходимые коррективы.

Теплое и холодное

Среднестатистический интерьер выдержан полностью либо холодной, либо в теплой цветовой гамме. И в этом основная ошибка любительского подхода. Ведь в рамках схожей цветовой гаммы легче подбирать сочетающиеся предметы.

Но дизайнеры настаивают — интереснее играть на контрастах: комбинировать оттенки с противоположных краев цветового круга: тогда они взаимно усиливают друг друга, делают ярче и эффектней.

Яркое и нейтральное 20/80

Мы слышали про “вводите цвет дозировано” и “вводите цвет на поверхности, которые легко заменить” (постельное белье, например). Но также еще и пропорция цветного и нейтрального в интерьере.

Оттенки в интерьер важно вводить по принципу 20/80, где яркими будут 20%, а оставшиеся 80% интерьера — окажутся нейтральными.

Важно! Нейтральными здесь не означает “бежевыми обоями в вензелях”. Речь про ахроматические фоновые — черный, белый, вариации песочного, серого (сколько бы их там ни было).

Если вы уверенно чувствуете себя в подборе сочетающихся цветов для интерьера, можете заменить ахроматический фон на окрашенный. Но все равно это будет нейтральный, без выраженных орнаментов и фактур.

Совет: В бюджетном интерьере отлично работает один яркий предмет (кресло в яркой обивке, комод, покрытый сочным лаком или как на фото — раковина смелого оттенка). Это хороший способ отвлечь внимание от остальной, более скромной, обстановки.

Светлое на темном, и наоборот

Можно пофилософствовать на тему того, что свет и тьма есть в душе каждого из нас, так отчего бы им не соседствовать и в интерьере.