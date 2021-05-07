Ратас против ужесточения условий кредитования: "покупка жилья должна стать для молодых семей более, а не менее доступной"

“От того, как хорошо живут семьи с детьми, зависит благополучие не только их, но и Эстонии в целом. Не говоря уже о прибавляющихся родителях-одиночках и семьях между разведенными людьми, чьи финансовые возможности обычно ограничены еще больше”, — пишет Ратас.

Банк Эстонии Eesti Pank указывает на правильный риск, но предлагает неправильное решение, считает экс-премьер.

“Центральный банк обеспокоен тем, что рост цен на рынке жилья может еще больше ускориться. Тем самым возможности молодой семьи могут ухудшиться. Сокращение и ужесточение государственной поддержки, которое предложено в качестве решения, может создать, по крайней мере, ту же проблему. Если начать оказывать поддержку только малообеспеченным и многодетным семьям, то без возможности получить поддержку останутся все семьи, у которых есть самый большой потенциал вырастить еще больше детей”, — пишет Ратас.

“Решение должно поддержать семьи с детьми. С одной стороны, молодым семьям нужно предложить более широкие и более выгодные условия для приобретения жилья. При поддержке государства самофинансирование семьи на покупку жилья могло бы быть даже ниже 10%, которое сейчас возможно при поддержке фонда KredEx. С другой стороны, следует избежать увеличения соответствующих расходов. Для этого нам нужно совместно оценить риски и находить решения — центральный банк и банки, представители семей с детьми и девелоперы, министерства и парламент. С таким предложением я обращусь к Банку Эстонии.”, — считает он.

Ратас также поделился некоторыми фактами, которыеможно было бы учесть в обсуждениях решения:

Рост цен на недвижимость в Таллинне, Тарту и Пярну привел к очень высокому соотношению цены квадратного метра квартир к средней заработной плате. Значит, для накопления суммы самофинансирования удлиняется. Если цена подходящей недвижимости составляет 80–120 тысяч евро и благодаря гарантии KredEx в качестве самофинансирования необходимо выплатить 10% от этой суммы, то в течение 5 лет необходимо ежемесячно откладывать 130–200 евро. Для семьи с cредним доходом или ниже это непросто.

Семьи, снимающие жилье, находятся еще в менее равном положении. Аренда квартиры обычно обходится на 40–120 евро больше, чем выплата по кредиту. Наряду с арендной платой и коммунальных затратах еще сложнее накопить достаточно денег на покупку собственной квартиры.

Возможности снять жилье в сельской местности очень ограничены. Также недостаточно качественного жилья, которое подходило бы для покупки посредством банковского займа.

По нынешним условиям KredEx молодой семьей считается семья, в которой воспитывается хотя бы один ребенок в возрасте до 15 лет. Деятельность фонда курирует министр инфотехнологии и предпринимательства.