ФОТО | 5 неприхотливых растений для идеального палисадника

Герберы





Герберы отлично выглядят перед домом, а также их можно срезать для букетов и ставить в вазы. Это выносливые цветы, которые цветут в любую погоду. Некоторые сорта довольно капризны, но в целом это стойкие солдатики.

Мандевилла





Мандевилла хороша тем, что ее можно посадить и забыть об этом. Она постоянно цветет красивыми цветками розового, красного, фиолетового и белого цвета и ее очень любят бабочки. Мандевилла устойчива к засухе, дождям, а еще она не нравится оленям и зайцам. Если у вас есть трелло, то выбирайте вьющиеся сорта, если нет, то присмотритесь к сортам, которые вырастают не выше 40 см.

Хоста





Если ваш палисадник окружен деревьями, то посадите в нем хосту — идеальное тенелюбивое растение. Существуют сотни видов хосты самых разных расцветок и размеров — вам только остается выбрать самый подходящий. Миниатюрные сорта достигают всего лишь десятка сантиметров, а большие — до 180 см в высоту. Расцветка хосты также радует глаз — от голубых, зеленых и до оттенка шартрез, часто с белыми или золотистыми пятнышками.

Пенты





Пента — тропическое многолетнее растение, которое благодаря своей корневой системе цветет не переставая, даже если на улице льют дожди. Выбирайте пенту, если вы хотите наслаждаться цветением даже в самые жаркие дни.

Гибискус





Если вы ищете растение с крупными, выразительными цветами, то вы его нашли. Мы рекомендуем выбирать многолетние гибискусы с красными, розовыми или белыми цветами. Гибискус очень любит жару, легко переносит засуху и мокрую почву — идеальное растение для засушливого лета или хозяев, которые постоянно забывают его поливать.