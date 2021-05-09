Во время коронавирусных ограничений жители Эстонии нашли новые способы обустроить свои дома

“Когда ввиду ограничений в Пункте заказа и получения товаров IKEA в Таллинне приостановились консультации и планирование на месте, покупатели перешли на онлайн планирование и удалённые консультации. Помимо этого, возросло количество консультаций по меблировке и обустройству дома”, — говорит Инга Филипова, коммерческий руководитель IKEA Балтия.

Онлайн планировщики — отличный способ создать проект вашей кухни, спальни, кабинета или шкафа, прежде чем покупать. “Планировщики дают возможность создать проект в форматах 2D и 3D, выбрать цвет, стиль и компоненты, чтобы получить мебель, которая подходит именно вам. Вы можете визуализировать вашу кухню и другую мебель и понять подходит такой стиль или нет”, — говорит Филипова.

Удаленные консультации IKEA и онлайн планировщики более привлекательны для жителей южной и восточной части Эстонии, экономя время на посещение Пункта заказа и получение товаров в Таллинне. Наиболее популярные планировщики — для кухонь и шкафов, 7 из 10 модульных систем были оформлены через удаленные консультации, когда Пункт заказа и получения товаров IKEA был закрыт для посещения.

Коммерческий руководитель Балтии отметила, что углубленные знания специалистов IKEA о нуждах и функциях товаров, позволяют покупателям даже удаленно получить нужный результат, но надо признать, что для крупной мебели жители Эстонии по-прежнему предпочитают увидеть её воочию и пощупать перед покупкой.

“В зависимости от покупки, для жителей Эстонии важно увидеть и потрогать товары IKEA, проверить функциональность, материал и оттенок цвета. Приобретение мебели — это всегда эмоциональное решение и образное мышление, сидя на диване в магазине покупатель хочет представить, как это диван будет выглядеть в его доме”, — говорит Филипова.