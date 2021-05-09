ФОТО | Как будет выглядеть новый квартал на месте Таллиннского ипподрома? Там появится новый супермаркет Rimi

Квартал ипподрома, в котором насчитывается 350 000 м² деловых и жилых площадей, будет одним из наиболее крупных в городе, утверждает руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. “Магазин будет расположен рядом с Палдиски мнт по направлению из центра города, поэтому у людей, едущих с работы, появится хорошая возможность зайти в продуктовый магазин перед тем, как вернуться домой”.

“Хотя строительство квартала будет завершено только через несколько лет, мы довольны промежуточным результатом, и сейчас занимаемся развитием хороших стабильных отношений с клиентами. Мы высоко ценим качество, практичность, комфорт, экологичное мышление, благоприятную для пешеходов и велосипедистов среду и хорошую архитектуру. Мы надеемся предложить нашим клиентам в квартале Ипподром только самое лучшее”, — сказал член правления EKEPAL OÜ Карл Адер.

В квартале ипподрома будет представлено зеленое городское пространство, предлагающее хорошие возможности для пешеходов и велосипедистов, с вкраплениями жилых и деловых зданий. Из окон домов открывается вид на город и море, а четверть территории занимает зеленая зона, где будет высажено бесчисленное количество деревьев, кустарников и прочих растений.

Многофункциональный квартал состоит из 49 зданий и расположен рядом с одной из городских магистралей Таллинна.