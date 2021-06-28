ФОТО | Долой кафель и резиновые коврики! Как правильно превратить ванную в полноценную комнату

И если вариант с креслом подойдет лишь для просторных ванных комнат, то небольшой табурет поместится практически везде.

Совет: любую ванную превратит в будуар уютное кресло — вот уж точно предмет, который не ожидаешь здесь увидеть! Сюда можно бросить одежду или сложить полотенца; расположиться в нем, пока наполняется ванна, или сделать с утра макияж.

Пусть накладная раковина стоит поверх комода или тумбы из дерева. Ставьте шкафы наподобие книжных, если позволяет место. Пусть зеркало будет в нормальной “жилой” раме. И не нужно кивать на нехватку метров — зеркало вешают в ванной комнате любого размера.

Если мы хотим придать интерьеру санузла более уютный и домашний вид, стоит обратить внимание на тумбы, которые выглядят, как обычная мебель для других комнат.

Возможно, раньше деревянные полы и были противопоказаны интерьерам ванных комнат, но те времена уже прошли. Сегодня это не только декоративное, но и практичное решение. Фабрики выпускают напольные покрытия из влагостойких пород древесины (в первую очередь это тик и лиственница), покрывают их специальными защитными составами, так что беспокоиться за сохранность такого пола не стоит.

Не решаетесь на обои? Обратите внимание на водостойкую краску или штукатурку. Главное — хоть чем-то дополните набивший оскомину стандартный кафель.

Компромиссный вариант — плитка в самых влажных зонах (возле ванны или душевой кабины) и обои на других стенах. Или же обои можно наклеить лишь до середины стены, а нижнюю половину закрыть влагостойким материалом.

Ванная — едва ли не единственное место в квартире, где обои обычно не используются. А зря! Одна только эта деталь способна придать помещению более уютный и обжитой вид. Мало того: если отделка успеет надоесть, ее будет гораздо легче заменить, чем даже дешевую плитку или покраску.

Совет: мебель, которая не боится сырости — это уличная или садовая. Подойдут пластиковые или модели из окрашеного металла с пластиковыми защитными накладками на ножках (все же лужи на полу ванной — неизбежность).

Вешаем люстру

Скромный плафон, прижавшийся к потолку, как нам кажется, дает достаточно света и визуально почти не занимает места. Все так, но почему бы не добавить блеска? Нарядная люстра-канделябр пригодится не только в гостиной, но и в ванной комнате.

Это необязательно многоярусное сооружение с хрустальными подвесками в пять рядов: существую и весьма компактные экземпляры.

В конце концов, если у вас типовой санузел с пониженным уровнем потолка, повесьте вместо традиционной люстры миниатюрное бра — просто под потолком.

Поднимаем занавес

Душевая шторка в ванной ничуть не менее важна, чем шторы в гостиной. Долой липнущую к телу клеенку — найдите нарядную штору. Современные модели шьют из тканей с влагозащитной пропиткой и в практичности им не откажешь. Как вам такая красотка с рюшами в несколько рядов?

Поэкспериментировать можно и с развеской. Например, вместо одного полотна повесить два, чтобы они отодвигались в стороны, как настоящие шторы, и закреплялись подхватами. Дополнить композицию можно ламбрекеном.

Создаем арт-галерею

Картина или постер в ванной? Почему бы нет! Конечно, настоящим произведениям искусства в ванной все-таки не место из-за повышенной влажности, но даже репродукции на холсте или правильно напечатанные фото сделают ванную больше похожей на комнату.

Добавляем зелени