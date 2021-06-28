ФОТО | Долой кафель и резиновые коврики! Как правильно превратить ванную в полноценную комнату
Обои вместо плитки
Ванная — едва ли не единственное место в квартире, где обои обычно не используются. А зря! Одна только эта деталь способна придать помещению более уютный и обжитой вид. Мало того: если отделка успеет надоесть, ее будет гораздо легче заменить, чем даже дешевую плитку или покраску.
Компромиссный вариант — плитка в самых влажных зонах (возле ванны или душевой кабины) и обои на других стенах. Или же обои можно наклеить лишь до середины стены, а нижнюю половину закрыть влагостойким материалом.
Не решаетесь на обои? Обратите внимание на водостойкую краску или штукатурку. Главное — хоть чем-то дополните набивший оскомину стандартный кафель.
Используем дерево
Возможно, раньше деревянные полы и были противопоказаны интерьерам ванных комнат, но те времена уже прошли. Сегодня это не только декоративное, но и практичное решение. Фабрики выпускают напольные покрытия из влагостойких пород древесины (в первую очередь это тик и лиственница), покрывают их специальными защитными составами, так что беспокоиться за сохранность такого пола не стоит.
Кстати: Многие марки предлагают напольную керамическую плитку и керамогранит, практически полностью имитирующие деревянные доски.
Покупаем “жилую” мебель
Если мы хотим придать интерьеру санузла более уютный и домашний вид, стоит обратить внимание на тумбы, которые выглядят, как обычная мебель для других комнат.
Пусть накладная раковина стоит поверх комода или тумбы из дерева. Ставьте шкафы наподобие книжных, если позволяет место. Пусть зеркало будет в нормальной “жилой” раме. И не нужно кивать на нехватку метров — зеркало вешают в ванной комнате любого размера.
Совет: любую ванную превратит в будуар уютное кресло — вот уж точно предмет, который не ожидаешь здесь увидеть! Сюда можно бросить одежду или сложить полотенца; расположиться в нем, пока наполняется ванна, или сделать с утра макияж.
И если вариант с креслом подойдет лишь для просторных ванных комнат, то небольшой табурет поместится практически везде.
Совет: мебель, которая не боится сырости — это уличная или садовая. Подойдут пластиковые или модели из окрашеного металла с пластиковыми защитными накладками на ножках (все же лужи на полу ванной — неизбежность).
Вешаем люстру
Скромный плафон, прижавшийся к потолку, как нам кажется, дает достаточно света и визуально почти не занимает места. Все так, но почему бы не добавить блеска? Нарядная люстра-канделябр пригодится не только в гостиной, но и в ванной комнате.
Это необязательно многоярусное сооружение с хрустальными подвесками в пять рядов: существую и весьма компактные экземпляры.
В конце концов, если у вас типовой санузел с пониженным уровнем потолка, повесьте вместо традиционной люстры миниатюрное бра — просто под потолком.
Поднимаем занавес
Душевая шторка в ванной ничуть не менее важна, чем шторы в гостиной. Долой липнущую к телу клеенку — найдите нарядную штору. Современные модели шьют из тканей с влагозащитной пропиткой и в практичности им не откажешь. Как вам такая красотка с рюшами в несколько рядов?
Поэкспериментировать можно и с развеской. Например, вместо одного полотна повесить два, чтобы они отодвигались в стороны, как настоящие шторы, и закреплялись подхватами. Дополнить композицию можно ламбрекеном.
Создаем арт-галерею
Картина или постер в ванной? Почему бы нет! Конечно, настоящим произведениям искусства в ванной все-таки не место из-за повышенной влажности, но даже репродукции на холсте или правильно напечатанные фото сделают ванную больше похожей на комнату.
Добавляем зелени
Даже если все подоконники в квартире заставлены горшками с цветами, отнести растения в ванную обычно не приходит нам в голову. С одной стороны, в этом есть резон — большинство городских квартир лишено окон, а цветам нужен свет.
С другой стороны, существуют тенелюбивые растения, которые вполне способны прожить какое-то время и в комнате без окон. Просто периодически их нужно выносить на свет. И не будем забывать о срезанных цветах — менять букеты под настроение можно хоть через день.
Устраиваем библиотеку
Хотя бумажные книги в последнее время во многом заменили смартфоны и планшеты, многие все равно по старинке предпочитают залечь в пенной ванне с томиком любимого писателя.
Любите читать в ванной? Создайте для этого комфортные условия — организуйте стеллаж или хотя бы полку для книг. Только не забывайте проветривать помещение и периодически менять содержимое своей мини-библиотеки, чтобы книги не отсырели.
Прячем технику
Созерцание стиральной машины способно помочь постичь дзен, но это не наша цель. Ванная не будет похожа на комнату с бытовой техникой на виду. Так что по возможности “прячем” стиральную машину — в шкаф, если позволяет площадь ванной, или в тумбу.
Совет: Прикрыть стиральную машину можно и не покупая мебель: используйте обычную ширму или рулонную штору, опущенную с потолка.