Ленивый сад: 17 советов, которые сэкономят вам силы
Некоторые идеи из этой статьи пригодятся при планировании нового сада, другие помогут оптимизировать существующие посадки на участке.
Важно: Совсем без ухода красивого сада не будет — растениям нужны регулярный полив и подкормки; живые изгороди и деревья требуют расчистки; газон необходимо регулярно подстригать, листья на дорожках — подметать и так далее. Но часть работ можно свести к минимуму, просто изменив к ним свое отношение.
1. Позвольте луковичным одичать
Некоторые цветочные луковицы после посадки размножаются до больших популяций. Например, желтый крокус и крокус Томазини, дикий (на фото) и виноградный гиацинты, нарциссы и весенник весной могут разрастись в цветочную поляну. Без вашего участия.
2. Не делайте “лишние” газоны
Газоны необходимо подстригать минимум раз в две недели в течение всего вегетационного периода. Этой работы можно избежать, отказавшись от газонов в пользу покрытий другого типа. Например, на газоне можно оставлять большие нескошенные островки “разнотравья” или сделать клумбы чуть больше. Как вариант, можно увеличить площадь мощения (на фото).
3. Цветочный луг вместо газона
Цветы вы косите реже, чем традиционный газон: высокую луговую траву нужно укорачивать только один-два раза в год. В отличие от традиционного газона с короткой стрижкой, цветочный посев подарит саду разнообразие красок и растений разной высоты.
4. Вместо живой изгороди — забор
Кустарники нужно поддерживать в форме с помощью регулярной обрезки, полива и подкормки. А ширма или полотно забора, возможно, выглядят не так эффектно, но служат той же цели (закрывают от любопытных глаз). Без еженедельного обслуживания.
5. Кусты, которые не нужно стричь
Как вариант, можно посадить несколько цветущих кустарников. Такая красочная изгородь смотрится живописно и будет служить подкормкой для местных насекомых и птиц. Посадки достаточно прорежать каждые несколько лет. Однако нужно понимать, что цветущая изгородь занимает больше места, чем ограждение из хвойных.
6. Придумайте структуру
Четкие линии этого сада (на фото) работают даже тогда, когда ничто не цветет. Продумайте структурную композицию участка так, чтобы она была эффектной в любое время года — и сад хорошо будет выглядеть всегда, независимо от ухода.
7. Вкладывайтесь в конструкции “на века”
Дорожки, террасы, лестницы, стены и другие элементы сада — это выгодное вложение. Качественно сделанные конструктивные детали прослужат десятилетиями и потребуют минимальных усилий по техническому обслуживанию.
8. Позвольте растениям увить деревья
Вьющиеся растения могут добавить саду очарования, если вы, конечно, не противник таких решений. Затраты на уход (при соответствующем выборе сорта) очень низкие и ограничиваются обрезкой растений. Особенно подходят для этих целей клематисы, а в южных регионах — розы.
9. Сажайте растения с разным сроком цветения
В некоторые сезоны сад выглядит не так хорошо, как поздней весной и летом. Подберите растения, заполняющие временные пробелы в цветении. Например, гамамелис показывает свои яркие цветы зимой (при условии, что он подходит вашей климатической зоне). А осенью яркими красками порадуют деревья и травы.
10. Лучше меньше, но эффектнее
Рационально распределите свои возможности. Например, сосредоточьте усилия на одном-двух крупных деревьях или выбранной зоне. В саду на фото таким акцентом стала магнолия.
Грамотно расположенное одиночное кашпо с цветами тоже может стать эффектным украшением сада. Только не стоит забывать о регулярном поливе.
11. Покупайте качественный посадочный материал
Насколько легко будет ухаживать за садом, зависит и от выбора посадочного материала. К сожалению, садовые магазины и супермаркеты часто предлагают растения, которые хорошо выглядят только в момент продажи.
12. Оставляйте листву под деревьями
Опадающую листву не нужно убирать и утилизировать. Это сэкономит много времени! Листья образуют естественный слой мульчи на земле, предотвращая прорастание нежелательных растений и обеспечивая дополнительную защиту посадкам, и работают как перегной.
13. Мульчируйте
Мульчирование препятствует появлению сорняков и помогает сократить объем работы в саду. К тому же почва с мульчей не так быстро сохнет и лучше держит влагу после полива.
Необязательно покупать готовую мульчу: с помощью измельчителя вы можете сделать древесную щепу из обрезков спиленных деревьев и использовать для мульчирования участка.
14. Разделите сад на участки с интенсивным и малым уходом
Если у вас хватает сил и времени только на небольшой фрагмент сада, разместите более требовательные в уходе клумбы на видном месте. Например, у входа в дом, на террасе или же в тех частях сада, которые каждый день видите из окна кухни / гостиной. Остальные участки спланируйте так, чтобы тратить на заботу о них меньше времени.
15. Положитесь на современные технологии
Системы орошения, газонокосилки и роботизированные газонокосилки (на фото) если и не избавят вас полностью от утомительной работы в саду, то, по крайней мере, сделают ее более увлекательной!
Профессиональные инструменты дороги, но стоят каждой потраченной на них копейки (вы не представляете, сколько времени вам сэкономит более качественный сучкорез!) и просто необходимы для больших садов. Если же такая техника нужна вам лишь пару раз в сезон, ее можно взять напрокат в специализированных компаниях.
16. Проконсультируйтесь со специалистом
Разработать простой в уходе дизайн сада проще и удобнее вместе с ландшафтным архитектором или дизайнером. Профессионал убережет вас от неправильных решений, которые впоследствии могут стоить серьезных трат времени и денег.
Некоторые ландшафтные компании специализируются на уходе за садом. Если у вас есть особые растения, за которыми нужен регулярный присмотр, лучше обратитесь к специалистам.
17. Продумайте план посадок
Высота и диаметр, до которых дорастет растение (а не размер в момент покупки), имеют значение для будущего вида вашего сада.
Не сажайте слишком густо! Выбирайте растения, которые не нужно будет постоянно подрезать — это сэкономит ваши силы и средства. Заранее узнайте про условия, необходимые растению: у каждого есть определенные предпочтения — кислотность почвы, количество света и т.д.