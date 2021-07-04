Ленивый сад: 17 советов, которые сэкономят вам силы

Некоторые идеи из этой статьи пригодятся при планировании нового сада, другие помогут оптимизировать существующие посадки на участке.

Важно: Совсем без ухода красивого сада не будет — растениям нужны регулярный полив и подкормки; живые изгороди и деревья требуют расчистки; газон необходимо регулярно подстригать, листья на дорожках — подметать и так далее. Но часть работ можно свести к минимуму, просто изменив к ним свое отношение.

1. Позвольте луковичным одичать

Некоторые цветочные луковицы после посадки размножаются до больших популяций. Например, желтый крокус и крокус Томазини, дикий (на фото) и виноградный гиацинты, нарциссы и весенник весной могут разрастись в цветочную поляну. Без вашего участия.

2. Не делайте “лишние” газоны

Газоны необходимо подстригать минимум раз в две недели в течение всего вегетационного периода. Этой работы можно избежать, отказавшись от газонов в пользу покрытий другого типа. Например, на газоне можно оставлять большие нескошенные островки “разнотравья” или сделать клумбы чуть больше. Как вариант, можно увеличить площадь мощения (на фото).

3. Цветочный луг вместо газона

Цветы вы косите реже, чем традиционный газон: высокую луговую траву нужно укорачивать только один-два раза в год. В отличие от традиционного газона с короткой стрижкой, цветочный посев подарит саду разнообразие красок и растений разной высоты.

4. Вместо живой изгороди — забор

Кустарники нужно поддерживать в форме с помощью регулярной обрезки, полива и подкормки. А ширма или полотно забора, возможно, выглядят не так эффектно, но служат той же цели (закрывают от любопытных глаз). Без еженедельного обслуживания.

5. Кусты, которые не нужно стричь

Как вариант, можно посадить несколько цветущих кустарников. Такая красочная изгородь смотрится живописно и будет служить подкормкой для местных насекомых и птиц. Посадки достаточно прорежать каждые несколько лет. Однако нужно понимать, что цветущая изгородь занимает больше места, чем ограждение из хвойных.

6. Придумайте структуру