Полезные советы
10.05.2021, 08:00

Шок-контент: гениальный и простой способ восстановить антипригарное покрытие на сковороде

 
Фото: Pixabay
Да, сковорода с антипригарным покрытием — лучшая помощница для приготовления разных блюд. Но случается так, что со временем на самом покрытии появляются царапины и вследствие пригорает сковорода с антипригарным покрытием. Из-за этого нам приходится избавляться от такой посуды и покупать новую. Но есть другой путь, который нам предлагает пользователь TikTok Софи Луиза — метод того, как помыть и восстановить сковороду с антипригарным покрытием, пишет Furnish Home.

Продлеваем жизнь сковороде

Как мы говорили ранее, пользователь TikTok Софи Луиза запостила идею, которая просто ошеломила публику. Трюк довольно-таки простой, тем не менее это видео посмотрели более трех миллионов человек. В чем суть: вернуть антипригарное покрытие в первоначальное состояние. У вас есть посуда с таким покрытием, но еда теперь к ней прилипает? Тогда делаем так.

  • Помойте сковороду с помощью обычного моющего средства.
  • Высушите изделие.
  • Поставьте посуду на плиту, установите сильный огонь и подождите, пока она не станет горячей.
  • Затем покройте внутреннюю часть сковороды поваренной солью и равномерно ее распределите.
  • Подождите пару минут, пока соль не станет коричневого цвета.
  • Снимите изделие с плиты, возьмите бумажные полотенца, слегка намочите их и тщательно уберите соль со сковороды.

Этот лайфхак реально работает?

Да, этот трюк реально работает, в качестве доказательства блогерша сняла все на видео. Софи Луиза добавила подсолнечного масла, немного разогрела посуду и добавила одно куриное яйцо. Далее произошло чудо, еда реально не прилипла к основе и не пригорела. Кстати, многие повара и сотрудники общепита добавили, что этому лайфхаку учат всех студентов, так как этот метод реально работает и помогает восстановить посуду с антипригарным покрытием.

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