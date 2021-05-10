Шок-контент: гениальный и простой способ восстановить антипригарное покрытие на сковороде
Продлеваем жизнь сковороде
Как мы говорили ранее, пользователь TikTok Софи Луиза запостила идею, которая просто ошеломила публику. Трюк довольно-таки простой, тем не менее это видео посмотрели более трех миллионов человек. В чем суть: вернуть антипригарное покрытие в первоначальное состояние. У вас есть посуда с таким покрытием, но еда теперь к ней прилипает? Тогда делаем так.
- Помойте сковороду с помощью обычного моющего средства.
- Высушите изделие.
- Поставьте посуду на плиту, установите сильный огонь и подождите, пока она не станет горячей.
- Затем покройте внутреннюю часть сковороды поваренной солью и равномерно ее распределите.
- Подождите пару минут, пока соль не станет коричневого цвета.
- Снимите изделие с плиты, возьмите бумажные полотенца, слегка намочите их и тщательно уберите соль со сковороды.
Этот лайфхак реально работает?
Да, этот трюк реально работает, в качестве доказательства блогерша сняла все на видео. Софи Луиза добавила подсолнечного масла, немного разогрела посуду и добавила одно куриное яйцо. Далее произошло чудо, еда реально не прилипла к основе и не пригорела. Кстати, многие повара и сотрудники общепита добавили, что этому лайфхаку учат всех студентов, так как этот метод реально работает и помогает восстановить посуду с антипригарным покрытием.
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