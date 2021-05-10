Шок-контент: гениальный и простой способ восстановить антипригарное покрытие на сковороде

Продлеваем жизнь сковороде

Как мы говорили ранее, пользователь TikTok Софи Луиза запостила идею, которая просто ошеломила публику. Трюк довольно-таки простой, тем не менее это видео посмотрели более трех миллионов человек. В чем суть: вернуть антипригарное покрытие в первоначальное состояние. У вас есть посуда с таким покрытием, но еда теперь к ней прилипает? Тогда делаем так.