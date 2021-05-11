"У строителя трудности": новый дом Арнольда и Ингрид Рюйтель до сих пор не готов

Президент Арнольд Рюйтель в понедельник, 10 мая, уже отметил свой 93-й день рождения, но когда он с супругой Ингрид Рюйтель (85) наконец сможет переехать в новый дом, не знает даже он сам. Тем не менее супруги начали строительство в Маарьямяэ уже больше трех лет назад, в начале 2018 года. В последний раз луч надежды забрезжил в октябре, когда советник президента Юри Канн сообщил Kroonika с нотой оптимизма в голосе, что новый дом Рюйтелей наконец в стадии отделки — дело тогда стояло только за решением зеленой энергии и запланированным в доме лифтом.

Полгода спустя по-прежнему царит неразбериха вокруг того, когда президентская чета переедет в свой новый дом.

“У меня нет для вас ответа. Видимо, потребуется еще довольно много времени”, — признает Арнольд Рюйтель.

“У строителя трудности, не успел сделать многие вещи. Пандемия тоже повлияла на все это”, — говорит президент.

Владелец занимающегося облицовкой плиткой в доме Рюйтелей паевого товарищества Gremonte Вернер Ряйтна: “Там проблемы с поставками материала, там проблемы с решениями — полная каша там. Мы сейчас не делаем там ничего, потому что деньги не двигаются. Сейчас материал есть, но если поступлений нет, то мы автоматически останавливаем работу. С долгом мы не работаем, у нас занимающееся прибылью предприятие”.

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