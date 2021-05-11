"Идея ремонта пришла в голову почти каждому": большинство жителей Эстонии собираются реновировать свое жилье

Чаще всего говорят о необходимости обновления интерьера (60%) или части жилища (45%), важным считается также повышение энергоэффективности (24%) и обновление проблемных конструкций (23%).

“В прошлом году люди проводили так много времени дома или на даче, что идея ремонта пришла в голову почти каждому. Приятно видеть, что всё больше людей думают об энергоэффективности. Если ремонт уже ведётся, вы определённо можете найти способы повысить энергоэффективность вашего дома или квартиры. Часто замена окон или дверей уже оказывает заметное влияние на снижение расходов домохозяйств, а также способствует сбережению окружающей среды за счёт снижения потребности в отоплении и охлаждении”, — пояснила руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.

Хотя в последнее время много говорят о высоком спросе на новые проекты, большинство жителей Эстонии по-прежнему живут в собственных квартирах (42%) или в домах (20%), построенных до 2000 года. 11% респондентов проживают в съёмной квартире и 7% — в квартире родственников.

Однако количество респондентов, живущих в новых домах и квартирах, за два года увеличилось. Если в 2019 году 6% респондентов жили в домах и в квартирах, построенных после 2000 года, то в этом году 9% респондентов жили в новом доме и 7% — в новой квартире.

“Повышение энергоэффективности старых домов и квартир даёт особенно большой эффект, потому что возможности для теплоизоляции и даже для производства собственной электроэнергии за последнее десятилетие значительно расширились. Swedbank предлагает более выгодные условия по кредитам на повышение энергоэффективности жилья, чтобы помочь клиентам сделать более экологичный выбор”, — добавила Пяргма.

В опросе, проведённом в феврале этого года, приняли участие 1000 жителей Эстонии.

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