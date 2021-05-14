Сколько времени требуется семьям с детьми, чтобы накопить первоначальный взнос по жилищному кредиту?

Ответы на вопрос о планах финансирования покупки жилья показали, что среди семей с детьми в странах Балтии наблюдаются схожие тенденции. В Эстонии немногим более десятой части, или 12% семей, планируют покупать жильё за свои деньги, без банковского кредита, что является самым низким показателем в странах Балтии. В Латвии этот показатель составляет 18%, что является самым высоким показателем в странах Балтии. В среднем 46% балтийских семей хотели бы взять банковский кредит на покупку нового жилья, 40% ещё не приняли решения об источнике финансирования покупки. По данным Luminor, в Эстонии средняя цена жилья, которую хотят получить семьи с детьми, составляет около 115 000 евро.

“Результаты опроса показывают, что независимо от того, планируют ли семьи взять кредит в банке или купить дом за свои деньги, они часто не знают, сколько денег банк может им дать и насколько большим должен быть взнос. Всё, что вам нужно сделать, чтобы изучить варианты покупки дома, это проконсультироваться в банке, — сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танель Ребане. — Ещё один способ быстро узнать, за какую сумму стоит купить недвижимость для вашей семьи, это произвести несложный расчёт. Для этого годовой доход семьи необходимо умножить на пять. Если, например, годовой доход составляет 15 000, то ищите недвижимость за 75 000 евро, если 20 000, то за 100 000 евро”.

Опрос также показал, что значительная часть семей не знают размер доступного им кредита или сумму необходимого взноса. Согласно опросу, доля таких семей в Эстонии составляет 42%, в Латвии — целых 59%, а в Литве — 35%. С другой стороны, семьи, которые это точно знают, составляют 22% в Эстонии, 17% в Латвии и 29% в Литве.