Недвижимость
13.05.2021, 08:01

Кровавые разборки в многоквартирном доме в Пирита: владелец попросил арендатора съехать, но все закончилось дракой и стрельбой

 
Маттиас Калев
Хозяин расположенной в Пирита квартиры попытался выяснить отношения с арендатором, но все закончилось дракой и стрельбой, пишет Eesti Ekspress.

Скоро минует два года с того дня, когда Кристина (имя изменено — прим.ред.) стояла на последнем этаже многоквартирного дома в Пирита и набирала на телефоне 112. Женщина сообщила, что в ее друга Матвея выстрелил психопат, захвативший их квартиру. К настоящему времени, после нескольких апелляций конфликт получил окончательное разрешение: виноватых нет. Однако, что именно произошло, до сих пор не совсем понятно, хотя один человек получил огнестрельное ранение, а другого сильно избили. Существует как минимум три версии.

Для дальнейшего чтения:
1.99 Купи статью мобильным платежом в один клик
Что такое Полный пакет Delfi?
Оставить комментарий Читать комментарии