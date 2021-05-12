Абсурдный опыт желающего купить квартиру: сумасшедший дом на таллиннском рынке недвижимости
Трехкомнатная квартира в Виймси, 163 000 евро
У квартиры было несколько заинтересованных в покупке, два из которых были готовы сразу совершить сделку. Продавец обещал предпочесть покупателя, который раньше дойдет до нотариуса. У меня как у первого заинтересованного в покупке имелось положительное решение из банка, и мне нужен был только оценочный акт, после чего я получил бы кредитный договор и нотариальный договор. Запись к нотариусу была к этому времени условлена в формате дистанционного заверения через неделю, чтобы сделка могла быстро состояться.
За четыре дня до записи к нотариусу продавец сообщил, что ситуация изменилась и он продает квартиру третьему заинтересованному, который покупает ее за наличные. Но до нотариуса эта сделка дошла две недели спустя. Покупателем по данным крепостной книги был 33-летний мужчина.
Двухкомнатная квартира на границе Кадриорга, цена в объявлении о продаже 165 000 евро
Как первый заинтересованный в покупке, который также осматривал квартиру, я был готов сразу купить квартиру на указанных в объявлении продавца условиях, причем заверил, что сделка может состояться примерно в течение недели. Я был готов также заключить для бронирования нотариальный предварительный договор, чтобы дать уверенность относительно сделки обеим сторонам сделки.
Когда я пошел ознакомиться с квартирой, продавец сообщил, что у квартиры больше заинтересованных и он решил неделю подождать предложений всех заинтересованных — этим он открыл аукцион на квартиру.
Второй заинтересованный уже до ознакомления на месте сделал предложение о покупке для нуждающейся в ремонте квартиры — оценочный акт этой квартиры был бы примерно 150 000 евро, указанная в объявлении продавца цена была 165 000 евро, то есть на 15 000 евро больше. Но второй заинтересованный в покупке, не видя квартиры, предложил 180 000 евро, то есть на 30 000 евро больше, чем стоимость квартиры согласно оценочному акту.
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Положение сейчас такое, что даже если покупатель согласен с указанной в объявлении продавца ценой и, покупая недвижимость, действует быстро, он не доходит до сделки, потому что происходит абсурдное предложение более высокой цены на совершенно неразумных основаниях, хотя квартиры на самом деле не стоят таких денег.
Если взять, что двухкомнатная квартира на границе Кадриорга и Ласнамяэ продается за 180 000 евро и при этом нуждается в значительном ремонте (в том числе в новой кухне), покупателю приходится инвестировать в квартиру за ремонт и обстановку еще 15 000-20 000 евро. Таким образом, у нового владельца квартиры уходит на одну комнату примерно 100 000 евро.
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