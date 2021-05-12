ГАЛЕРЕЯ | Гигиена важна как никогда! Представлены новые тенденции в обустройстве ванных комнат

В этом году гигиена важна, как никогда раньше, и это отражают новинки для обустройства ванных комнат. Тенденции в оформлении ванных обусловлены повышенным интересом людей к гигиене, экономией воды благодаря экологичным и цифровым решениям, а также желанием создать более расслабляющую обстановку. “Современная ванная комната функциональна, красиво оформлена, чрезвычайно гигиенична и проста в уходе”, — подтверждает Айви Паю, менеджер по продажам и маркетингу Villeroy & Boch Gustavsberg в Эстонии.

Экологичный унитаз TwistFlush вдохновлён природой. Вода для смыва, движущаяся в мощном водовороте, создаёт такую сильную тягу, что для очищения унитаза достаточно всего одного смыва. Таким образом потребляется меньше воды, и в год семья из четырех человек может сэкономить 19 700 литров. Благодаря конической конструкции и дизайну без внутренних краёв унитаз гигиеничен, и не придётся использовать щетку для чистки.

Пандемия усилила желание людей как можно меньше прикасаться к кнопкам, дверным ручкам и рукояткам. Инновационная цифровая система смыва ProActive+ не только бесконтактна, но и самостоятельно выбирает количество воды для смыва. Датчики автоматически определяют объем смыва, например, если унитаз используют стоя, то после того, как пользователь ушел, унитаз использует для смыва небольшое количество воды. Если унитаз используют сидя, количество воды для смыва зависит от времени, проведенного в сидячем положении.

Практическая сторона также становится всё более важной. Так, на дверцах шкафов новой коллекции мебели Subway 3.0 не остаётся отпечатков пальцев, и их не придётся постоянно чистить. В объёмной тумбе под умывальник поместится всё необходимое для ванной комнаты. Светодиодную подсветку зеркала и мебели при желании можно использовать как для функционального освещения, так и для рассеянной подсветки для создания атмосферы, или подключить ее к системе умного дома.