Эксперт советует: простые вещи, которые помогут экономить расход энергии при использовании бытовой техники

1. Закрывайте кастрюлю крышкой!

Звучит невероятно, однако, согласно исследованиям, если стоящую на плите кастрюлю накрыть крышкой, то для нагрева воды потребуется до 60% меньше энергии. Сегодня для каждой кастрюли можно найти крышку, а некоторые крышки благодаря резиновому краю и вовсе подходят для кастрюль разных размеров.

2. Всегда ли стоит полностью загружать посудомоечную и стиральную машину?

При использовании более старых моделей посудомоечных и стиральных машин следует учитывать то обстоятельство, что они используют одинаковое количество энергии и воды независимо от того, заполнены ли они полностью или работают полупустыми. Всегда загружайте такую машину полностью и не запускайте ее полупустой, так как в обоих случаях расход будет одинаковым.

Кроме того, стоит помнить и о том, что если холодильник полон еды, то он будет работать намного эффективнее. Это проявляется особенно сильно в случае временного отключения электричества. Так как большая часть еды уже холодная, для повышения температуры в холодильнике потребуется больше времени.

3. Всегда ли требуется очень высокая температура?

На нагрев воды ваша стиральная машина может расходовать до 90 процентов потребляемой энергии. Стирая белье на более низкой температуре, вы можете очень сильно уменьшить расход энергии. Современные средства для стирки являются очень эффективными даже при низких температурах, и на самом деле слишком сильно нагревать воду совершенно не нужно. Кроме того, при стирке в более холодной воде вы сберегаете свою одежду — она меньше изнашивается, а цвета дольше остаются яркими.

4. Готовьте еду умно