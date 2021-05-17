Как заряжать мобильный телефон, чтобы продлить срок службы аккумулятора?

Руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма делится некоторыми советами о том, как можно продлить срок службы батареи мобильного телефона.

Самым распространенным мифом в отношении аккумуляторных батарей мобильных телефонов является то, что перед подзарядкой батарею нужно полностью разрядить. Уже достаточно много говорилось о том, что это правило применялось к старым свинцовым батареям и что в случае широко использующихся сегодня литий-ионных батарей совершенно неважно, когда телефон будет снова поставлен на подзарядку. Тем не менее, большое значение имеет то, когда именно заряжается аккумуляторная батарея. Лучшим временем для подзарядки является момент, когда заряд батареи составляет примерно 30% или больше.

”Регулярная краткосрочная подзарядка с позиции срока службы батареи является более полезной, так как в таком случае рабочее напряжение аккумуляторной батареи поддерживается более стабильным, что позволяет продлить ее срок службы, — объяснил Аасма. — Чтобы спокойно подзаряжать батарею в течение рабочего дня, для дома или офиса можно приобрести, например, беспроводное зарядное устройство и затем время от времени класть на него телефон”.

Кроме того, краткосрочная зарядка позволяет не допустить нагрева аккумуляторной батареи, что также является еще одним фактором, негативно влияющим на ее срок жизни. В связи с этим специалисты советуют прекращать зарядку телефона сразу, как только батарея зарядится на 100%.

”Многие люди оставляют телефон заряжаться на ночь, однако это означает, что до наступления утра он будет несколько часов подключен к зарядному устройству просто так. Соответственно, на батарею несколько часов будет подаваться зарядное напряжение, приводящее к возникновению излишнего тепла, и оба этих фактора негативно влияют на срок службы батареи”, — сказал Аасма.