Вмятины и плесень после гарантийного ремонта: клиент воюет с известным интернет-магазином из-за холодильника

В редакцию Kasulik обратился Павел, по словам которого он купил в Hansapost в мае прошлого года холодильник LG NoFrost за 413 евро, с гарантией на два года. “Этим летом морозилка почему-то больше не стала морозить, мы отправили холодильник на ремонт в Hansapost, у холодильника не было ни одного внешнего дефекта, ни вмятин, ни царапин”, — заверил Павел.

“В обещанную дату за холодильником приехал курьер, который транспортировал холодильник без какой-либо защитной упаковки прямиком на ремонт”, — описывает мужчина.

В конце сентября холодильник привезли с ремонта обратно, но не таким, как надеялись. “Когда мы открыли упаковку, мы были шокированы, морозилка была покрыта толстым слоем черной плесени, на внешнем корпусе вмятины и царапины, и по-прежнему ничего не морозила. Возник вопрос, открывали ли вообще этот холодильник в течение целого месяца, что он был на ремонте”, — говорит Павел.

“Мы позвонили, чтобы отправить обратно на ремонт, были согласны взять, но на вопросы, где именно его ремонтировали и почему вернулся с ремонта в таком состоянии, в Hansapost не смогли ничего ответить, я спросил, неужели ремонтировали в каком-то сарае, что если все-таки LG, то почему не отправили в представительство, сказали, что у них договор с другой фирмой. Очень странно!”

По словам Павла, они стали требовать новый холодильник, но потом он больше не мог связаться с клиентской службой Hansapost. “В конце концов я позвонил с другого номера, и сразу взяли трубку, но ничего не сказали”.

По словам директора по маркетингу Hansapost Марис Киви, проблема клиента — это всегда проблема и Hansapost, следовательно, они всегда концентрируются на решении, а не на обвинениях и показываниях пальцем. “На звонки клиентов ежедневно отвечает более 40 работников, не игнорируя ни один звонок или номер. Данный случай сейчас не закончен, Hansapost снова отправил упомянутый холодильник партнеру по обслуживанию (Renerki Kaubanduse OÜ), и мы ждем ответа диагностики”, — сказала она.