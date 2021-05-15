ФОТО | Фантастическое море цветов в Кирна: в мызном парке распускаются сотни тысяч тюльпанов и нарциссов

В позапрошлом году при помощи добровольцев в мызном парке Кирна посадили около 200 000 луковиц тюльпанов, красотой которых с 15 мая прошлого года в течение месяца приезжали насладиться около 10 000 человек. Прошлой весной цвело 18 различных сортов тюльпанов, в этом году ожидается, что распустятся цветки около 50 различных сортов тюльпанов и вдобавок около 15 000 желтых цветков нарциссов.