15.05.2021, 12:15
ФОТО | Фантастическое море цветов в Кирна: в мызном парке распускаются сотни тысяч тюльпанов и нарциссов
Foto: Kenno Soo
Если в прошлом году в Кирна цвели только тюльпаны, то в этом году к ним прибавились поля нарциссов. Всего можно полюбоваться более чем 200 000 цветков. Десятки тысяч тюльпанов еще закрыты, но есть надежда, что в ближайшие дни и они распустятся, пишет Maaleht.
В позапрошлом году при помощи добровольцев в мызном парке Кирна посадили около 200 000 луковиц тюльпанов, красотой которых с 15 мая прошлого года в течение месяца приезжали насладиться около 10 000 человек. Прошлой весной цвело 18 различных сортов тюльпанов, в этом году ожидается, что распустятся цветки около 50 различных сортов тюльпанов и вдобавок около 15 000 желтых цветков нарциссов.
Море тюльпанов в Кирна избрали "Поступком года 2020 в Ярвамаа".
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