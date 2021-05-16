ФОТО | Особенная квартира в Кадриорге завораживает эстонским дизайном и просторной террасой на крыше

Если съемные квартиры не очень часто блещут отточенным до совершенства дизайном интерьера, то в этом жилье каждая деталь продумана до мелочей и тщательно скомбинирована с другими. Во внутренней отделке использованы качественные материалы и находчивые дизайнерские решения: много стеклянной поверхности и натурального дерева, подчеркнутые бетонные потолки, в гостиной отечественная дизайнерская мебель Oot-Oot Stuudio и много другого интересного.

В квартире площадью 60 квадратных метров три комнаты — гостиная, спальня и детская. Планировка решена во всех отношениях функционально, и света и простора хватает в каждой комнате. Одна стена спальни полностью от пола до потолка стеклянная, ее при необходимости можно закрыть шторами для обеспечения приватности.

Разумные решения встречаются и в других местах. В каждой комнате можно найти какое-то функциональное особое решение — например, узкого шкафа в гостиной и не замечаешь, в то же время это во всех отношениях практичный предмет мебели, который вмещает много чего.

Кухня и столовая находятся в одном помещении, и здесь тоже ключевым словом является практичное использование пространства.

Над квартирой находится большая и приватная терраса на крыше, куда можно попасть по винтовой лестнице в гостиной. С террасы открывается восхитительная картина во всех направлениях — великолепные панорамные виды на центр города и Старый город, а также на море.

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