Аналитик: двушкой в Ласнамяэ в первый же день интересуются 30 человек — мы 12 лет такого не видели

“Нынешняя рыночная ситуация отчетливо эйфорийная. Если сейчас выставить на продажу двухкомнатную квартиру в Ласнамяэ, то в первый день уже позвонит 30 человек. Маклеры 12 лет такого не видели.

Пример прошлой недели (3-9 мая — прим. ред.) — человек в декабре прошлого года купил три квартиры в новостройке, чтобы их сдавать. Сейчас девелопер согласен вернуть этому человеку взнос и доплатить еще столько же, чтобы человек от них отказался. У него просто есть покупатель, который согласен все это оплатить. Мы годами такого не видели. Квартиры продаются за два часа, и это на самом деле вообще не нормально.

Но со временем количество сделок точно снизится. Теперь в следующем квартале или через квартал, или же в следующем году. У нас просто не бесконечно много потенциальных покупателей. Но чтобы цены пошли на спад, для этого должно случиться что-то очень негативное. Сейчас. скорее, видно, что нормальная ситуация восстанавливается.

Я советую при покупке подумать, насколько долгий твой горизонт. Сколько ты хочешь жить в своей купленной квартире или доме. Если ты покупаешь дом или квартиру и убежден, что ты проживешь там как минимум следующие десять лет, то нет разницы, за какие деньги сейчас купишь. В пределах разумного, конечно, но если оно находится не в Ида-Вирумаа, то через десять лет оно будет стоить как минимум столько же. Хотя никогда нельзя исключать ни одного кризиса.

Но другое дело, если ты хочешь купить квартиру на год-два-три. Если ты считаешь, что через пару лет твоя покупательская способность была бы побольше и ты получил бы вещь получше, то я бы не спешил. Не нужно покупать квартиру, которая тебе на самом деле не так сильно нравится.

Но с покупкой дома, конечно, и то, что даже если он через год будет стоить на 10% меньше, то разве это так сильно тебя беспокоило бы? Меня лично не беспокоило бы, потому что дом — скорее эмоциональная, а не в первую очередь материальная ценность”.

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