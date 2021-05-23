Остаться без жилья бояться не стоит: выбор увеличивается — начнут ли падать цены?

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что молниеносно разлетевшуюся в первые месяцы нынешнего года пугающую молву о том, что якобы к осени квартиры достанутся уже не всем, можно назвать красноречивым примером того, как слухи, принимаемые в качестве желаемого за действительное, да еще и распространяемые за стаканчиком вина, за короткое время могут почти полностью лишить участников рынка способности мыслить достаточно здраво.

“Один сказал, другие повторили за ним, и в конечном результате мы оказались в ситуации, когда каждая вторая семья была уверена, что нет лучшего времени для приобретения недвижимости. Именно это и способствовало росту цен. Те, кто, образно говоря, каждый день крутится на поле недвижимости, еще весной знали, что количество предложений весной и летом начнет расти. Так это произошло и на этот раз, и на сегодняшний день всем участникам рынка должно быть ясно, что осенью выбор вырастет еще больше по сравнению с нынешним”, — заметил он.

“Самым животрепещущим вопросом сейчас является, скорее, вопрос о том, могут ли цены достаточно быстро опуститься. До тех пор, пока сохраняется спрос, мы все же можем говорить о колебаниях и шатком равновесии рынка, и нет оснований опасаться падения цен. Однако на вопрос о том, стоит ли бояться того, что осенью стоимость объектов недвижимости может повыситься на 50% и на одну предлагаемую квартиру будет приходиться десять покупателей, мы может уверенно ответить: нет и ещё раз нет, таких перспектив мы не видим”, — сказал он. “Если вам необходимо приобрести жилье, то сначала спокойно обдумайте вопрос и затем покупайте, при этом не стоит бездумно взваливать на себя непосильный кредит, серьезно воспринимая городские легенды”, — добавил Сооман.

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