"Удалось компенсировать прежний катастрофический провал": статистика говорит, что рынок жилья восстановился

По корригированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в марте составлял 1 745 евро/м². Если в марте в индексированных городах было совершено 1 663 сделки с квартирной собственностью, то в апреле количество сделок осталось на таком же уровне. Для сравнения — в апреле 2020 года, т.е. в период чрезвычайного положения, в индексированных городах было совершено всего лишь 765 сделок с квартирной собственностью.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что глядя на конъюнктуру в долгосрочном аспекте, можно сказать, что рынок восстановился.

“За последние месяцы многие чрезмерно сосредотачивались на рекордах. Восстановление, безусловно, во всех отношениях является положительным явлением, однако не стоит забывать, из какой пропасти мы выбрались. Если сравнить количество сделок в индексированных городах за последние 12 месяцев (16 385) с предшествовавшими им 12 месяцами (15 745), то рост активности составлял 4%, при этом в прежний период входил также тотальный спад в апреле минувшего года, поэтому в широком плане показатели сравнимы как 1:1. Мы, безусловно, рады тому, что участникам рынка удалось компенсировать прежний катастрофический провал, и, принимая во внимание все обстоятельства, мы можем составить умеренный прогноз, согласно которому активность во второй половине года будет сравнима со средними показателями за последние два года”, — сказал Сооман.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2020 года, индекс расположен на 5 процентов ниже. При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi превышает его на 179 процентов.