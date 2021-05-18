Дизайн и интерьер
18.05.2021, 10:10

IKEA отзывает с рынка две серии посуды

 
Фото: IKEA
IKEA отзывает из продажи серию тарелок, пиал и кружек HEROISK и TALRIKA, и призывает всех покупателей, которые успели приобрести товары этих серий, не использовать посуду и сдать её в магазин. Для получения полного возраста стоимости не нужно предъявлять чек.

В IKEA безопасность на первом месте, поэтому все товары проходят проверку на соответствие необходимым стандартам. После получения информации о том, что посуда серии HEROISK и TALRIKA трескается и разбивается, IKEA решила отозвать эти серии с рынка, ввиду риска обжечься из-за горячих продуктов, находящихся в этой посуде.

“Детские товары IKEA тестируются тщательнее, и для нас важно, чтобы во время разработки, производства и тестирования соблюдались высокие стандарты. Принимая во внимания полученную информацию, принято решение отозвать с рынка тарелки, пиалы и кружки серии HEROISK и TALRIKA”.

Посуду HEROISK и TALRIKA можно отдать в магазине IKEA, при этом получив полную стоимость товаров, предъявлять чек для возврата не нужно.

IKEA приносит извинения за доставленные неудобства.

Оставить комментарий Читать комментарии