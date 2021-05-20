История продажи одной квартиры в Таллинне: наплыв заинтересованных уже в первую ночь и непонятная стратегия продавцов

Происходящее на рынке недвижимости вызывает замешательство. Выходят статьи, которые, с одной стороны, говорят, что к осени в столице больше не будет на продаже ни одной нормальной квартиры. Банк Эстонии говорит, что при необходимости готов ужесточить условия выдачи жилищного кредита. Но, с другой стороны, есть информация, что в новостройках строится все больше квартир и вдобавок исчезает большая жажда что-нибудь ухватить себе с рынка недвижимости. Кто хотел, уже купил квартиру. Праздник кончается.