Недвижимость
20.05.2021, 08:02

История продажи одной квартиры в Таллинне: наплыв заинтересованных уже в первую ночь и непонятная стратегия продавцов

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Танель Саарманн
Balloon Tallinn kopterilend
Balloon Tallinn kopterilend
Foto: Karli Saul
Керт и его супруга решили выставить на продажу свою трехкомнатную квартиру в Пыхья-Таллинне. Сказано — сделано. В то время, когда говорят, что рынок такой же горячий, как только что вытащенный из микроволновки попкорн. Что было дальше и почему они выбрали именно такую стратегию продажи, какую выбрали? Издание Ärileht попросило их детально описать процесс продажи.

Происходящее на рынке недвижимости вызывает замешательство. Выходят статьи, которые, с одной стороны, говорят, что к осени в столице больше не будет на продаже ни одной нормальной квартиры. Банк Эстонии говорит, что при необходимости готов ужесточить условия выдачи жилищного кредита. Но, с другой стороны, есть информация, что в новостройках строится все больше квартир и вдобавок исчезает большая жажда что-нибудь ухватить себе с рынка недвижимости. Кто хотел, уже купил квартиру. Праздник кончается.

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