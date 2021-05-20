20.05.2021, 08:02
История продажи одной квартиры в Таллинне: наплыв заинтересованных уже в первую ночь и непонятная стратегия продавцов
Foto: Karli Saul
Керт и его супруга решили выставить на продажу свою трехкомнатную квартиру в Пыхья-Таллинне. Сказано — сделано. В то время, когда говорят, что рынок такой же горячий, как только что вытащенный из микроволновки попкорн. Что было дальше и почему они выбрали именно такую стратегию продажи, какую выбрали? Издание Ärileht попросило их детально описать процесс продажи.