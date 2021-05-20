Спасательный департамент: двери и этажи в многоквартирных домах должны быть пронумерованы

С 1 марта этого года вступила в силу поправка к Постановлению № 17 министра внутренних дел “Требования пожарной безопасности зданий”, согласно которой двери и этажи многоквартирных домов, а также этажи зданий бюро должны быть пронумерованы. В случае многоквартирных домов это означает, что входные и промежуточные двери подъезда должны быть помечены соответствующими номерами, а также двери квартир. При этом в домах выше трёх этажей также нумеруются и этажи. Поправка к постановлению имеет обратную силу, то есть обязательство распространяется как на существующие, так и на новые здания. Стиль маркировки не прописан, но цифры должны быть легко различимы, понятны и находиться на видном месте.

Пронумерованные этажи и двери делают эффективнее спасательную работу, где очень важно быстрое реагирование. “Очень важно как можно быстрее найти место, где требуются спасательные работы, чтобы спасти жизни людей, здоровье и имущество”, — говорит руководитель службы боевой готовности Спасательного департамента Лехо Лемсалу. “Быстрое оказание помощи нуждающимся поможет сократить количество пострадавших и погибших в пожарах”, — добавил он.

Чаще всего проблемы возникают в давно построенных спальных районах, где нумерация отсутствует вовсе или была убрана в ходе реновации здания. В некоторых случаях номера квартир непонятны или не отвечают проекту. “Торопящийся спасатель с тяжёлым оборудованием может перепутать номер этажа”, — говорит Лемсалу. На всё это тратятся драгоценные секунды или даже минуты, которые могут быть необходимы для спасения жизни.