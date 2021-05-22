22.05.2021, 08:01
Эксперимент: собственники жилья не хотят селить гастарбайтеров
Foto: Jaanus Lensment
Недвижимость быстро дорожает, однако те, кто сдает ее в аренду, не могут повышать цены — на рынке найма предложение все еще превышает спрос. Инвесторы ждут, пока вернутся туристы и иностранные работники, однако сдавать квартиры гастарбайтерам собственники жилья не хотят — пусть это лучше делают конкуренты, пишет dv.ee.
В теории иностранные рабочие нравятся всем арендодателям — в том числе и тем, кто ждет, что квартиру иностранцам будет сдавать кто-то другой, и тем самым предложение на рынке упадет. Äripäev провел эксперимент, в ходе которого выяснилось, что на самом деле арендодатели не готовы сдавать свои квартиры иностранным рабочим из Украины, Беларуси и других стран даже в том случае, если эти квартиры будут долгое время пустовать. Они объясняют нежелание негативным опытом.
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